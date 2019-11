[Inland] Strache wollte gesamtes Ibiza-Videomaterial kaufen.

Warum die ÖVP den blauen Einzelfall Zanger nicht duldet.

Schwarz-Grün II in Vorarlberg mit großer Mehrheit beschlossen.

[International] Lindsay Hoyle folgt John Bercow als Speaker des britischen Unterhauses.

Rückschlag für Trump im Streit über Steuererklärungen.

[Podcast] E-Autos für alle – wird das was?

[Wetter] Eine Kaltfront sowie eine Tiefdruckentwicklung über Oberitalien sorgen über weiten Teilen des Landes für dichte Wolken und Niederschläge. Besonders im Süden regnet es erneut oft kräftig, hier fällt Schnee aber kaum unter 2000m. Bis 13 Grad.

[Zum Tag] Bryan Adams feiert am 5. November 2019 seinen 60. Geburtstag. Berühmt wurde er mit Songs wie "(Everything I Do) I Do It for You", "All for Love" oder "Have You Ever Really Loved a Woman".