Ob in jungen Jahren oder im hohen Alter – erzählen Sie von Ihrem ersten gleichgeschlechtlichen Kuss!

Wer schmust, ist fix z'samm. Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/frazaostudio

Können Sie sich noch an Ihren ersten Kuss erinnern? Vermutlich lautet die Antwort "Ja", denn der bleibt vielen in Erinnerungen. Vielleicht, weil es mit der Person war, die man immer schon gut fand, oder weil er so schlecht oder mit zu viel Zunge war.

Für queere Menschen ist der erste gleichgeschlechtliche Kuss noch viel mehr: Es ist eine Art Befreiung, weil man endlich das gemacht hat, was man vielleicht so lange unterdrückt hat. Es ist ein Aus-sich-Rausgehen und Sich-endlich-Trauen. Es ist ein erster von vielen Schritten in Richtung Selbstakzeptanz.

Experiment oder große Liebe?

Egal ob im Verborgenen, auf einer Party oder zu Hause, egal ob als Experiment oder aus voller Überzeugung: Der erste richtige queere Kuss ist einprägsam. Während es für manche nur ein einmaliges Erlebnis ist, hat dieser Kuss in manchen Fällen vielleicht dabei geholfen, sich seiner eigenen sexuellen Orientierung bewusst zu werden.

Wie war Ihr erster queerer Kuss?

Wie ist es dazu gekommen? Was macht ihn unvergesslich? Erzählen Sie Ihre Geschichte im Forum! (rec, 8.11.2019)