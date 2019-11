Michael Schickhofer trat Montagvormittag von allen Funktionen in der SPÖ zurück. Foto: APA / Erwin Scheriau

Wien/Graz – Angesichts des roten Wahldebakels vom Sonntag, das einem Minus von rund sechs Prozentpunkten entspricht, hat der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer Montagfrüh seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern und Funktionen bekanntgegeben. Er habe Jörg Leichtfried, stellvertretender Klubchef im Nationalrat, gebeten, die Partei interimistisch zu führen, erklärte Schickhofer in der Grazer Burg.

Finanzlandesrat Anton Lang wiederum soll für die SPÖ die Regierungsverhandlungen in der Steiermark führen. Der Verkehrslandesrat gilt als "Großkoalitionär" der alten Schule, mit dem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gut könne, heißt es in der SPÖ. Bis zur Bildung einer neuen Landesregierung will Schickhofer noch die Amtsgeschäfte im Ressort für Katastrophenschutz führen.

Schickhofers Erklärung im ORF. ORF

Angesichts des bisher schlechtesten Ergebnisses der SPÖ in der Steiermark mit knapp 23 Prozent erklärte Schickhofer: "Ich bin ein Mensch, der Verantwortung nicht abschiebt, sondern übernimmt." Deswegen trage er auch die Verantwortung für das Wahlergebnis, er nehme zur Kenntnis, dass er "mehr Unternehmer und Manager" sei als Politiker. Und daher werde er seine Funktionen in der Landes- und Bundespartei zurücklegen. Auf seinem "neuen Lebensweg" will Schickhofer "mehr Zeit für die Familie" haben. Den Steirerinnen und Steiern wünsche er "eine neue Regierung, die die Zukunft anpackt".

Lebensentscheidung Sonntagabend gereift

Konkret ist Schickhofers Entscheidung Sonntagabend "gereift", wie er sagte – zuerst wollte er "die Lebensentscheidung" mit seiner Familie besprechen. Seine Tochter habe "Luftsprünge gemacht". Einfaches Parteimitglied der SPÖ bleibe er – am für 15 Uhr avisierten Landesparteivorstand, der über die SPÖ-Wahlniederlage berät, werde er freilich teilnehmen.

Abschließend bedankte sich Schickhofer bei seinen Mitstreitern: "Ich bedanke mich für neun Jahre, der letzte Abschnitt war ein schwieriger." Er blicke aber auch auf Erfreuliches zurück: So habe er etwa "das eine oder andre Achterl" mit Schützenhöfer in gemütlicher Atmosphäre genossen.

Bereits bei der roten Wahlparty am Sonntag wurden erste Stimmen laut, dass man nun ohne Tabus diskutieren müsse. Der steirische ÖGB-Chef Horst Schachner sagte etwa via Ö1: "Ändern wird sich wahrscheinlich vieles müssen." Ob das auch für Schickhofer gelte? "Wir werden alles diskutieren müssen", setzte er nach. Tatsächlich dürfte der scheidende steirische SPÖ-Chef also einer Revolte im Parteivorstand zuvorgekommen sein.

Dank von Rendi-Wagner

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner dankte Schickhofer am Montagvormittag für seinen Einsatz sowie seine engagierte Arbeit für die Steiermark und die Partei: Er habe die steirische SPÖ "in einer schwierigen Zeit übernommen". Dazu lobte sie seine "konsequente Arbeit", die etwa "massive Investitionen" in Kindergärten, Schulen und die Berufsausbildung mit sich gebracht habe. "Für seinen neuen Lebensabschnitt" wünschte Rendi-Wagner Schickhofer und seiner Familie "alles Gute".

Schützenhöfer respektiert Rücktritt

Auch Landeshauptmann Schützenhöfer dankte Schickhofer – als ehemaligen Koalitionspartner: "Wir haben gemeinsam einige Reformen für die Steiermark umgesetzt. Er hat sich in vielen Bereichen engagiert und auch wenn wir in einer Frage, nämlich jener des Wahltermins, nicht einig waren, haben wir gemeinsam viel weitergebracht."

Schickhofer selbst hatte am Montag auch erklärt, dass ihm Sonntagabend bewusst geworden sei, dass der Vertrauensbruch mit Schützenhöfers ÖVP, die gegen seinen Willen die Landtagswahl vorverlegt hatte, im Grunde nicht mehr zu kitten sei – auch deshalb sollten jetzt andere ran. (nw, mue, 25.11.2019)