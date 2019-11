Das Zögern seiner Wiener Kollegen in Sachen Strache füge seiner Partei "riesengroßen Schaden" zu, sagt der niederösterreichische FPÖ-Landesrat

Das Zögern hinsichtlich eines Parteiausschlusses "macht alles nur noch viel schlimmer", sagt der FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl.

Foto: Der Standard / Robert Newald

St. Pölten/Wien – Mit Kritik an der Wiener FPÖ hat sich am Donnerstag der freiheitliche niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl in Sachen Spesenabrechnungen von Heinz-Christian Strache zu Wort gemeldet. Das Zögern hinsichtlich eines Parteiausschlusses "macht alles nur noch viel schlimmer", sagte er. Sollte nicht bald agiert werden, "ist ernsthaft zu überlegen, sich umgehend von der Landesgruppe Wien zu trennen".

"Die Causa HC Strache fügt unserer Partei bundesweit riesengroßen Schaden zu", betonte Waldhäusl. Der FPÖ Wien warf er "ohnmachtsähnliche Unentschlossenheit" vor. Funktionäre, Mitglieder und auch nicht die Wähler würden derartige Zustände verdienen, sagte der Landesrat. "Wir haben durch die leidigen Vorgänge rund um HC Strache etliche Wahlen verloren, in Bälde stehen Gemeinderatswahlen in Niederösterreich auf dem Plan. Es muss jetzt etwas geschehen, die ganze Partei leidet."

Strache soll Whirlpool abgerechnet haben

Mitten in der Debatte über einen möglichen Parteiausschluss Heinz-Christian Straches tauchten am Donnerstag neue Details zum Umgang des ehemaligen FPÖ-Parteiobmannes mit Parteifinanzen auf. Strache soll Parteigeld nicht nur für private Einkäufe ausgegeben haben, sondern auch für Nachhilfestunden und die Reparatur eines Whirlpools. Das berichtete das Ö1-"Morgenjournal" unter Berufung auf Einvernahmeprotokolle aus den Ermittlungen rund um die Spesenaffäre. Einvernommen wurden insbesondere Straches ehemaliger Leibwächter und eine Assistentin.

Auch soll Straches Mitarbeiter an einem Abend alle liegengebliebenen Rechnungen in einem Haubenlokal mitgenommen haben. Die Zeitung "Österreich" berichtete außerdem von angeblich seitenweise kopierten Strafzetteln für Falschparken und einem mutmaßlichen 500-Euro-Einkauf in einem Gucci-Modegeschäft.

Der ehemalige FPÖ-Chef dementiert in einem Facebook-Posting vom Donnerstag, exzessiv Spesen für private Ausgaben eingereicht oder Belege sogar gefälscht zu haben. Außerdem behauptete er, dass sich sein Ex-Bodyguard selbst bereichert habe. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. (APA, red, 28.11.2019)