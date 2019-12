Salomonen

In diesem südpazifischen Archipel fanden im Zweiten Weltkrieg verzweifelte Kämpfe vor dem Hintergrund einer paradiesischen Insel statt, nachdem US-Marines 1942 auf Guadalcanal gelandet waren. Jahrzehnte nach dem letzten Gefecht gibt es im üppigen Dschungel rostende Panzer und Amphibienfahrzeuge zu sehen, die eine eindringliche Erinnerung an diese Zeit sind. Und die Geschichte hört nicht an der Wasserlinie auf. Versunkene Wasserflugzeuge, Öltanker und U-Boote sind über den Meeresboden verstreut und mit Korallen bewachsen. Für Reisende, die schnorcheln oder tauchen, ist die Erkundung der Salomonen die Gelegenheit, das Leben im Meer zu beobachten, das die Überreste eines brutalen Krieges besiedelt. 2017 kamen 26.000 Touristen auf die Salomonen.