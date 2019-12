Laut Global 2000 zeigt das Dokument eine "deutliche Zielverfehlung, wenn der Entwurf nicht nachgebessert wird" – Durchbruch bei Klimapaket in Deutschland

Besonders drastisch sei die Verfehlung der Klimaziele im Verkehrssektor, kritisiert Global 2000. Foto: APA/FMT PICTURES/WOLFGANG MOSER

Am Mittwoch soll der Nationale Energie- und Umweltplan im Ministerrat beschlossen werden, spätestens mit Jahresende muss die Regierung den endgültigen Plan der EU-Kommission schicken. Bereits in den vergangenen Monaten haben Umweltorganisationen und Wissenschafter heftige Kritik geübt. Tenor: Österreich könne mit diesem Plan seine Klimaziele nicht erreichen, die Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen seien zu unkonkret und unambitioniert.

Nun scheint ein internes Expertenpapier, das der Umwelt-NGO Global 2000 zugespielt wurde und aus dem Autorenkreis der Wirkungsfolgenanalyse des Ministeriums stammen soll, diese Kritik zu bestätigen. Das Papier zeigt laut Global 2000, dass mit dem bestehenden Plan die Klimaziele nicht zu erreichen sind. Laut EU-Ziel muss Österreich seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 36 Prozent im Vergleich zu 2005 vermindern. Das interne Papier geht allerdings davon aus, dass mit den im Klimaplan dargestellten Maßnahmen nur eine Reduktion um 27 Prozent erzielt werden kann. Besonders drastisch sei die Zielverfehlung im Verkehrssektor.

Generell werde in dem Schreiben aber festgehalten, dass die österreichischen Klimaziele erreichbar seien. Dazu sei es "unumgänglich, konkrete Maßnahmen in allen Sektoren zu planen, umzusetzen und mit einem entsprechenden Monitoring zu versehen", zitiert Global 2000 aus dem Expertenpapier.

Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000, fordert Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein auf "sicherzustellen, dass dieser Entwurf nicht als österreichischer Klimaplan an die Europäische Kommission geschickt wird". Er fordert einen "handfesten Klimaplan mit einer ökosozialen Steuerreform und mindestens einer Klimaschutzmilliarde pro Jahr, damit wir die Klimaziele auch tatsächlich erreichen können".

Durchbruch bei deutschem Klimapaket

Offenbar mehr Bewegung als in Österreich gibt es derzeit in der deutschen Klimapolitik. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es einen Durchbruch bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen über das Klimapaket der Regierung. Demnach soll der CO2-Preis ab 1. Jänner 2021 von derzeit 10 auf 25 Euro steigen. Damit sei auch der Weg für die Senkung der Mehrwertsteuer bei der Bahn zum 1. Jänner 2020 frei, hieß es. Das gesamte Klimapaket könne nun an diesem Freitag wie geplant vom Bundesrat verabschiedet werden. (APA, red, 16.12.2019)