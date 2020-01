Auch die ÖVP profitierte demnach von der Präsentation von Türkis-Grün. Die DAÖ würde laut Befragung mit Ex-FPÖ-Chef Strache an der Spitze drei Prozent bekommen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grünen) vor Beginn der ersten Sitzung des Ministerrates der neuen Bundesregierung am Mittwoch. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne profitieren laut einer Umfrage vom Start ihrer Zusammenarbeit. Das geht aus einer Befragung des Research Affairs Institut im Zeitraum 3. bis 9. Jänner für die Tageszeitung "Österreich" hervor. Während die ÖVP aktuell auf 39 Prozent kommen würde, könnten die Grünen (17 Prozent) mit der SPÖ – die weiter zurückfiel – gleichziehen.

Auch die FPÖ rutscht in der Umfrage weiter ab. Wäre bereits am kommenden Sonntag Neuwahl kämen die Freiheitlichen nur noch auf zwölf Prozent. NEOS würden mit neun Prozent leicht zulegen. DAÖ könnte derzeit mit dem ehemaligen FPÖ-Chef Heinz Christian Strache an der Spitze mit drei Prozent der Stimmen rechnen.

Mehrheit mit türkis-grüner Zusammensetzung zufrieden

Bei der Nationalratswahl am 29. September wurde die ÖVP mit 37,5 Prozent Erste und die SPÖ mit 21,2 Prozent Zweite. Die FPÖ blieb mit 16,2 Prozent klar Dritte vor den Grünen mit 13,9 Prozent, NEOS kamen auf 8,1 Prozent.

Eine Mehrheit der Befragten (54 Prozent) zeigt sich auch mit der Zusammensetzung der neuen Regierung zufrieden (12 Prozent sehr, 42 Prozent eher zufrieden), 21 Prozent demgegenüber gar nicht. (red, APA, 9.1.2020)