Weitere Anwärter für den besten Film sind "Ford versus Ferrari", "The Irishman" "Jojo Rabbit", "Little Women", "Marriage Story", "1917", "Parasite" und "Once Upon a Time in Hollywood"

Die Akademie gibt heute die Oscar-Kandidaten bekannt. Foto: APA / AFP / GABRIEL BOUYS

Hollywood – In Los Angeles sind am Montag die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben worden. Für den besten Film sind "Ford versus Ferrari", "The Irishman" "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood" und "Parasite" nominiert.

Österreichs Einreichung für den Auslandsoscar, Sudabeh Mortezais "Joy", war schon im Vorfeld aufgrund eines zu hohen englischen Sprachanteils disqualifiziert worden.

Die meisten Nominierungen, elf an der Zahl, erhielt "Joker". Damit liegt das Werk von Todd Phillips zwar gut im Rennen, hat es aber nicht auf die Allzeitliste geschafft. Hier sind mit jeweils 14 Nominierungen gleich drei Filme Rekordhalter: "All About Eve", "Titanic" und "La La Land".

Warner Bros. Pictures

Die Anzahl der Nominierungen ist jedoch nicht zwingend ein Indikator für die Anzahl der Trophäen: 2018 etwa heimste der 13-fach nominierte Film "The Shape of Water" von Guillermo del Toro nur vier Auszeichnungen ein, 2004 dagegen setzte "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" sämtliche elf Nominierungen in Oscar-Würden um und egalisierte damit den Rekord von "Ben Hur" und "Titanic".

Wieder kein Gastgeber

Zuletzt wurde verkündet, dass die Oscars wie schon vergangenes Jahr ohne fixen Gastgeber über die Bühne gehen werden. Bei der Preisgala werden stattdessen Stars mit Darbietungen und Überraschungen dabei sein, teilte die Filmakademie in Beverly Hills mit. Die Show soll im Stil der vorigen Verleihung ablaufen.

IGN

Im Februar 2019 fehlte erstmals seit 30 Jahren ein Gastgeber, der die Show lenkte. Der zunächst vorgesehene US-Komiker Kevin Hart war nach einer Kontroverse um frühere schwulenfeindliche Bemerkungen kurzfristig abgesprungen. Einen Ersatz benannte die Akademie nicht. Am Ende füllten Starpräsentatoren – darunter Charlize Theron, Javier Bardem und Daniel Craig – die Lücke.

Die Verleihung der Oscars wird am 9. Februar in Los Angeles stattfinden. (APA, 13.1.2020)