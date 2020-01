Die Sanierung der U4 könnte teurer werden als geplant. Foto: WIENER LINIEN/JOHANNES ZINNER

Wien – Die seit 2014 laufende Sanierung der Wiener U-Bahn-Linie U4 könnte teurer werden als ursprünglich ausgewiesen. Das geht laut "Kurier" aus einem Rechnungshof-Rohbericht hervor. Zu den veranschlagten 335 Millionen Euro dürften 44 Millionen Euro dazukommen, hieß es. Die Wiener Linien verwiesen auf die noch nicht einberechnete Valorisierung.

Bis 2024 wird die Renovierung der Strecke noch laufen. Die U4 ist zum Teil auf der ehemaligen Stadtbahntrasse unterwegs. Als sanierungstechnische Herausforderung gelten unter anderem die historischen Stationen von Otto Wagner. Das machte sich laut dem Bericht etwa in der Haltestelle Stadtpark bemerkbar. Dort sollen Zusatzaufträge zu einer Kostenerhöhung zwischen Auftrags- und Schlussrechnungssumme von rund 354.000 Euro geführt haben.

Unter anderem bei der Sanierung der historischen U-Bahn-Stationen von Otto Wagner sollen erhebliche Mehrkosten entstehen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wiener Linien: Mehrkosten aufgrund inflationsbedingter Preissteigerungen

Auch Betriebsstörungen seien in dem Bericht thematisiert worden, hieß es. Der Rechnungshof habe festgehalten, dass es keine routinemäßigen Auswertungen von Anzahl und Dauer der Unterbrechungen gegeben habe. Erst im Februar 2017 sei eine entsprechende Software angeschafft worden. Künftig sollte die Öffentlichkeit detaillierter als bisher über Störungen informiert werden, hätten die Prüfer empfohlen.

Eine Sprecherin der Wiener Linien versicherte am Donnerstag, dass es sich bei den kolportierten Mehrkosten ausschließlich um die Valorisierung – also die inflationsbedingten Preissteigerungen – handle. Diese würde in der Endabrechnung berücksichtigt werden. "Es gab keine Erhöhung der Baukosten", beteuerte sie.

Auch der Mehraufwand bei der Station Stadtpark sei kompensiert worden und hätte zu keiner Gesamtsteigerung geführt, hieß es. In der betreffenden Station seien Bestandspläne nicht korrekt gewesen.

Die Wiener Linien erklärten zudem, dass Störungen schon jetzt auf vielen Kanälen kommuniziert würden. Die Sanierung habe sich auch in Sachen Zuverlässigkeit positiv ausgewirkt. "Wir haben heute am U4-Westast 50 Prozent weniger Ausfallskilometer", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber dem "Kurier".

Kritik kam von der Opposition. Sorgsamer Umgang mit Steuergeld "ist nicht so die Sache von Rot-Grün", befand der nicht amtsführende ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch in einer Aussendung. Die Stadtregierung sei gefordert, "diese Unprofessionalität, dieses Missmanagement und dieses Chaos" zu beenden. (APA, 16.1.2020)