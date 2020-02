Yay, Samstag! Hier sind die News:

Frage und Antwort: War es das jetzt mit dem Brexit?

Podcast: Was passiert nach dem EU-Austritt Großbritanniens?

[Gesundheit] Coronavirus: Zuerst nur Wuhan, jetzt die ganze Welt.

[Wirtschaft] Google wälzt neue Digitalsteuer auf österreichische Kunden ab.

Bauernvertreter: Wir brauchen keine Fleischsteuern, sondern einen Klimazoll.

[Web] Das Handy ist kein Beruhigungsmittel: Tipps für Eltern im Internetzeitalter.

[International] USA weiten Einreiseverbot auf sechs weitere Länder aus.

[Inland] Anzeige gegen Wolfsgruß-Busfahrer.

[Panorama] Mehrere Au-Pairs in Tirol offenbar ausgebeutet.

[Hinter der Fassade] Aus dem Leben zweier Hobby-Handwerker, unsere User erzählen, wie sie ihren Traum von der Immobilie umgesetzt haben. Wenn auch ihr eine ungwöhnlich Wohnstory erzählen möchtet, meldet euch bei uns, alle Infos hier.

[Wetter] Der Samstag bringt sehr verbreitet sonniges Wetter und zunächst oft nur einen dünnen Schirm aus hohen Wolken. Im Laufe des Nachmittages kommt es in den westlichen Landesteilen aber bereits zu einem Aufzug von dichten Wolkenfeldern. Die herannahende Front bringt gegen Abend erste Niederschläge.3 bis 12 Grad im Schnitt.

[Zum Tag] Am 1.2.2000 trat in Frankreich das Gesetz zur 35-Stunden-Woche in Kraft.