Die Mitte der Woche naht, hier sind die News:

Wie Wien die Autos von den Straßen bringen will.

Rot-grüner Zwist um Reform des Wiener Parkpickerls.

[International] US-Kandidatenkür beginnt mit einem Debakel in Iowa.

Teilergebnis: Pete Buttigieg führt bei Demokraten-Vorwahl in Iowa



[Immo] Wie in China zwei Krankenhäuser aus dem Boden gestampft wurden.

[Inland] Justizministerium prüft, ob es weitere Treffen zwischen Pilnacek und Beschuldigten gab.

[Podcast] Was tun, wenn Kinder Kinderpornos verbreiten?

[Panorama] Missbrauchsverdacht bei Victoria's Secret.

24-Stunden-Pflegerin wird von Mitarbeiterin der eigenen Gewerkschaft geklagt.

[Reportage] Ein Österreicher im Elendslager von Lesbos.

[Arbeitsrecht] Entgeltfortzahlungsgesetz: Wer hat Anspruch auf diese Zahlung? Wie lange gilt dieser? Alles rund um das Entgeltfortzahlungsgesetz.

[Wohnrecht] Warum Hauseigentümer eine Verwaltung brauchen, welche Pflichten diese hat und was eine gute Hausverwaltung ausmacht.

[Wetter] Ab Mittag nimmt die Schauerneigung ab und die Wolken lockern weiter auf. In den Nordstaugebieten geht es jedoch mit dichten Wolken und Schneefall bis zum Abend weiter. Die vorherrschende Windrichtung ist Nordwest bis Nord. Aus ihr weht der Wind mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand und in den Nordföhngebieten im Süden zum Teil stark. -2 bis 7 Grad.

[Zum Tag] Am 5. Februar 1916 eröffnete der Autor Hugo Ball eröffnet das Zürcher Cabaret Voltaire, den späteren Geburtsort des Dadaismus.