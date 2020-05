Riesling-Zuckerl, 150 Gramm, Domäne Wachau, 3,90 Euro zu bestellen unter shop.domaene-wachau.at Foto: Lukas Friesenbichler

Auch wenn Lage und Jahrgang bei diesen Zuckerl der Domäne Wachau nicht wirklich erkennbar sind, sie erinnern beim ersten Anlutschen tatsächlich an Wein. Und zwar an Riesling, der in dieser Komposition als namensgebende Zutat mitmischt.

Es ist Riesling aus der Kategorie Federspiel, also dem Mittelgewicht der Wachauer Qualitätsbezeichnungen, der den Rieslingmoment nun auch mit null Volumprozent Alkohol bürokonform macht. (Nina Wessely, RONDO, 15.5.2020)