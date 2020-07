Saubermacher

Reinigungstabs von Everdrop Foto: Hersteller

Plastikflaschen verursachen nicht nur bei Getränken, sondern auch im Fall von Putzmitteln ein veritables Problem. Den Müllberg kleiner machen kann man beispielsweise mit den in Papier verpackten, mikroplastikfreien Reinigungstabs von Everdrop. Sie werden in Wasser aufgelöst und sind als Bad-, Allzweck- oder Glasreiniger erhältlich. Im Starterset (29 Euro) werden sie als Kombi mit drei Halblitersprühflaschen aus recyceltem Kunststoff angeboten. Zum munteren Weiterputzen können dann Tab-Kits (9 Euro, neun Stück) bestellt werden – natürlich lassen sich diese auch mit bereits vorhandenen Flaschen verwenden. Momentan nur online erhältlich. (Petra Eder)

Flaschenpost

Plastikfreie Trinkflasche des Vereins "Your bottle is the message" (YBITM) Foto: Hersteller

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Angesichts von Klimawandel und Umweltverschmutzung sind viele Menschen pessimistisch eingestellt. Anders die Initiatoren des gemeinnützigen Vereins "Your bottle is the message" (YBITM). Für sie zählen die Handlungen eines jeden Menschen. Weltweit wird jede Minute eine Million Kunststoffflaschen verkauft. Diese landen irgendwann als Mikroplastik in der Umwelt. Wer auf Glas oder Edelstahl umsteigt, verringert das Problem. YBITM-Mitglieder unterstützen mit ihrem Beitrag (29 oder 99 Euro) Vereinsaktionen wie Informations- und Aufklärungsevents. Sie erhalten außerdem eine plastikfreie Trinkflasche. (Michael Steingruber)

Dosenfutter

Edelstahl-Brotdose von Pure and Green Foto: Hersteller

Man kann die Menschheit – zumindest in unserem Großraumbüro – in drei Gruppen einteilen. Jene, die mittags auswärts essen fassen oder sich von draußen etwas holen, und jene, die sich ihr Happi von zu Hause mitbringen. Für die dritte Methode der Verpflegung bedarf es eines Behältnisses und dieses ist nicht selten aus Kunststoff beschaffen. Eine weitläufige Alternative bieten die verschiedenen Produkte vom Linzer Unternehmen Pure and Green, einem Onlineshop für schadstofffreie und nachhaltige Produkte. Im Sortiment finden sich neben unzähligen Lunchboxen (die abgebildete kostet 24,95 Euro) auch Trinkflaschen, Küchenutensilien und allerlei Accessoires von diversen Marken. (Michael Hausenblas)

Dauerentstoppler



Foto: Hersteller

Wer eh lieber mit einem strombetriebenen Kunststoffbomber in seinem Gesicht herumfährt, muss jetzt nicht weiterlesen. Alle Anhänger der Nassrasur werden sich aber fragen, warum aktuelle Klingensysteme nicht nur teuer, sondern auch so stillos sind. Modelle wie der Bambus-Sicherheitsrasierer von The Slow Living Company (22,40 Euro) kommen dagegen ganz ohne Plastik aus. Die Damen und Herren, die das zweischneidige System einmal ausprobiert haben, loben dessen Effizienz bei der Enthaarung und die geringen Folgekosten. Im Set sind fünf Klingen enthalten, wer die beste Qualität (in Paraffinpapier gewickelt) nachkauft, wird über den Preis nur schmunzeln können. (Sascha Aumüller)

Ökohülle

Foto: Hersteller

Essen wegwerfen ist ein echtes No-Go, Reste in Plastikfolie einwickeln freut die Umwelt aber auch nicht. Eine nachhaltige Alternative sind Bienenwachstücher. Dabei werden Stofftücher mit Wachs versiegelt. Mit ihnen können dann Lebensmittel eingewickelt oder auch Gefäße verschlossen werden. Die Tücher kann man selbst herstellen – oder im Set in drei Größen (21,90 Euro) bei Kumanu kaufen. Die Manufaktur mit Sitz in Tirol stellt die Wachstücher aus Naturfaserstoffen und mit biozertifiziertem Bienenwachs her. Erhältlich sind die Tücher zum Beispiel über ’s Fachl (in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Dornbirn und Innsbruck) oder über den Onlineshop. (Antonia Rauth)

www.kumanu.at

(RONDO, 31.7.2020)