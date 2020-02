[International] Sanders nach klarem Sieg in Nevada Favorit bei demokratischen US-Vorwahlen

[Wirtschaft] Großspenden an FPÖ-Vereine: Die geheimnisvolle Turnauer-Dynastie

[Einwanderung] Trudeau und Kurz: Ein Idealist, ein Realist, zwei Konzepte

[Corona Virus] Die Corona-Panik ist in Italien angekommen

[Schwerpunkt Klimaschutz] Künstliche Intelligenz für den Planeten

[Rüstungsindustrie] Eurofighter: Doskozil über Einstellungspläne "fassungslos"

[Autoindustrie] Zulieferbranche am Abgrund: Wenn der Job am Verbrenner hängt

[Diskurs] Auch in Österreich geht von rechts Gefahr aus

[Gentrifizierung] Wohnen in Berlin: Geld schreit nicht

[Sport] Skifahren hat ein Ablaufdatum als Breiten- und Spitzensport

Thiem in Rio überraschend an italienischem Qualifikanten Mager gescheitert

[Was verdient…] Yoga ist eine ganzheitliche Übungsweise, die ihre Wurzeln im indischen Kulturbereich hat. Was YogalehrerInnen verdienen und welche Ausbildung man benötigt, erfahrt ihr hier.

Falls ihr auf den Genuss gekommen seid YogalehrerIn zu werden, lest hier weiter die Story einer Userin, die aus einem alten Bauernhof ein Yoga-Retreat gemacht hat. Namaste!

[Wetter] Von Norden nähert sich eingelagert in eine kräftige Strömung eine Störungszone etwas an. Damit sind vor allem nördlich des Alpenhauptkammes teils ausgedehnte Wolkenfelder zu erwarten und nördlich der Donau regnet es zeitweise. Sonst bleibt es tagsüber noch trocken und erst in der Nacht breitet sich der Regen auch auf die gesamte Alpennordseite aus. 5 bis 15 Grad.

[Zum Tag] Am 23. Februar 1893 erhielt Rudolf Diesel ein Patent auf "Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen", heute bekannt als Dieselmotor. Die aktuellen Probleme mit Diesel.