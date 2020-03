Von Mailand nach Palermo

Diese Route bietet Ungewöhnliches: die Möglichkeit, in einem Zug zu sitzen, der an Bord einer Fähre geht – um die Straße von Messina zu überqueren. Es ist auch ein besonderes Erlebnis, von Italiens industriellen, künstlerischen Städten im Norden bis zur Spitze des wunderschönen ländlichen Südens zu reisen. Italienische Schlafwagen sind allerdings nicht für ihren Komfort bekannt, man sollte sich also eher auf ein rustikales Erlebnis einstellen. Der Spaß mit der Fähre beginnt mit der Ankunft am Vormittag in Villa San Giovanni in Kalabrien. Etwa 20 Minuten später, auf der anderen Seite, in Messina, genießen man die Aussicht entlang der Küste Siziliens, um am späten Nachmittag in Palermo anzukommen.

Liegeplätze ab 60 Euro, trenitalia.com