Die Zeiten sind eh so hart. Da kommt die Einladung zu einer "einzigartigen, sehr spannenden neuen spirituellen Ausbildung" gerade recht. Ein bisserl Abwechslung kann im viralen Elend ja nicht schaden, überhaupt wenn sie auf "neue Wege als Lehrer der Liebe" führt. Lehrer der Liebe: leiwand!

Verheißen werden da "Lebensweisen, die mit Leichtigkeit, Frische und wahrlichen Urlaubsgefühlen den Alltag erleichtern". Und die Lernwilligen brauchen nicht einmal Vorkenntnisse (im Lieben? Im Urlauben?) und kommen trotzdem in nur fünf Wochenenden plus acht Tagen an ihr Lernziel.

Ausbildung zum Lehrer der Liebe: leiwand! Foto: imago

Gut, ein bisserl was kostet die spirituelle Ausbildung schon, aber mit 200 Euro je Wochenende sind immerhin auch die Unterlagen bezahlt. Inklusive Zertifikat, mit dem man laut Aussendung dann auch "energetisch arbeiten kann".

Abseits von Gruppenveranstaltungen lässt sich die Sache mit dem "reinen Lieben" und den "heilsamen Lichtflüssen" laut Homepage der Veranstalterin Petra – Humanenergetikerin, Medium und Autorin – natürlich auch in Einzelbehandlungen üben (50 Euro je halbe Stunde), zudem in Lesungen und Heilkreisen. Und selbstverständlich gibt es auch allerlei heilversprechendes Beiwerk käuflich zu erwerben wie Öle, Essenzen und Elixiere.

Überredet. Danke für die liebe Einladung, wir kommen. Und freuen uns auf das Urlaubsfeeling im viralen Alltag. Love u! (Renate Graber, 3.3.2020)