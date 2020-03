Contagion kam 2011 in die Kinos und feiert nun ein anlassbezogenes Revival. Foto: Warner Bros.

Die Coronavirus-Epidemie beschäftigt Mediziner und Regierungen weltweit. Auch in Österreich werden nun stärkere Maßnahmen gesetzt. Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen und Outdoor-Events mit mehr als 500 Menschen sind bis April untersagt. Zudem stellen Schulen, Unis und Fachhochschulen spätestens ab Montag den "Präsenzbetrieb" ebenso lange ein und müssen auf E-Learning ausweichen.

Seine Spuren hinterlässt das Virus aber auch schon in kultureller Hinsicht. So befeuerte es massiv die Popularität des "Krankheitsentwicklungs"-Games Plague Inc., das daraufhin in China verboten wurde. Dazu bedienen nun auch Pornoproduzenten das neue Nischengenre rund um die Epidemie und Schutzmaskenfetisch. Zu neuer Popularität gelangt auch ein neun Jahre alter Film – Contagion – wie Torrentfreak berichtet.

Wettlauf gegen das Epidemie-Chaos

Der Streifen erzählt von einer US-amerikanischen Geschäftsfrau, die auf einer Reise nach Hongkong mit einem unbekannten Virus infiziert. Bei einem Zwischenstopp in Chicago hat sie Sex mit einem ehemaligen Liebhaber, ehe sie zwei Tage später zu Hause in Minneapolis zusammenbricht. Ihr Mann bringt sie ins Krankenhaus, wo sie verstirbt. Auch der Stiefsohn der Familie erliegt dem mysteriösen Erreger, während der Vater selbst sich als immun erweist.

Das Virus verbreitet sich vom Spital aus rapide weiter und stellt sich als außerordentlich schwer erforsch- und behandelbar heraus. Während sich der Kampf der Gesundheitsbehörden und Wissenschaftler lange als erfolglos erweist, blühen Verschwörungstheorien und falsche Heilsversprechen und erste Städte versinken im Chaos.

In weiterer Folge erzählt der Film vom zeitlichen Wettlauf im Kampf gegen die Verbreitung und der Suche nach einer Behandlungsmöglichkeit, während die Gesellschaft zu zerfallen beginnt. Der Film von Regisseur Steven Soderbergh, in dem unter anderem Gwyneth Paltrow, Matt Damon und Jude Law mitspielen kam 2011 in die Kinos. Bei Rotten Tomatoes hat unter Fachkritikern recht gut abgeschnitten (85 Prozent), bei Bewertungen von Kinogängern und sonstigem Publikum eher durchschnittlich (63 Prozent).

Contagion in den Empfehlungen von Amazon Video.

Nachfrage steigt massiv

Auf Torrentplattformen wird seit einiger Zeit eine massive Zunahme der Suchen nach Contagion verzeichnet. Im Erscheinungsjahr gehörte er schon kurz einmal zu den dort am meisten heruntergeladenen Filmen, seitdem ließ die Nachfrage aber deutlich nach, ehe es nun wieder aufflammte.

Nachvollziehen lässt sich das steigende Interesse auch in den Google Trends. Bis Ende Jänner war der Film in Suchen kaum vorhanden, seit einigen Wochen hat das Suchvolumen massiv zugenommen, zeitweise auf das bis zu Hundertfache. Daten zu illegalen Downloads, ermittelt über die Plattform "I Know What You Download" zeichnen ein ähnliches Bild für die Nachfrage auf Torrentseiten. Dabei zeigt sich auch: Je stärker ein Land betroffen ist, desto häufiger wird Contagion von dort heruntergeladen.

Auch auf legalen Wegen dürfte Contagion dieser Tage mehr Zulauf erfahren. Zahlen dazu gibt es zwar nicht, die Entwicklung legt es aber nahe. Beim testweisen Aufruf von Amazon Prime Video tauchte der Film jedenfalls in der "Highlight"-Spalte für Kauf- und Leihinhalte auf. Bei Google Play Filme in Österreich hat es Contagion bereits in die Top 30 geschafft. (gpi, 10.03.2020)