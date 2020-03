Das gesellschaftliche Leben ist endgütig zum Stillstand gekommen, man hat sich nun in die Sicherheit der eigenen vier Wände zurückgezogen. Hier und in der eigenen Küche ist die Welt noch in Ordnung. Zeit gibt es gerade mehr oder weniger im Überfluß. Beste Voraussetzungen, um selbst kulinarisch kreativ zu werden. So wie auch dieser Twitter-User, der in Zeiten des Coronavirus zu kulinarischer Höchstform aufläuft:

Und warum auch nicht? Jetzt wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, lange aufgeschobene Kochprojekte zu verwirklichen und sich an komplexe Rezepte heranzutrauen. Einmal einen richtigen Apfelstrudel mit gezogenem Strudelteig, wie einst bei der Oma? Einmal der Familie einen richtigen Schweinsbraten mit allem Drum und Dran kredenzen? Oder einfach mit viel Zeit Ragù stundenlang vor sich hinköcheln lassen, um sich dann ein rundum perfektes italienisches Festmahl zu gönnen? Alles ist möglich!

Ravioli selber machen? Warum nicht! Foto: Getty Images/iStockphoto/GMVozd

Welchen Kochprojekten wollen Sie sich widmen?

Welche kulinarischen Ideen und Ziele haben Sie sich für die nächste Zeit vorgenommen? Was wollten Sie immer schon einmal probieren, das Ihnen aber zu aufwendig war? (aan, 20.3.2020)