Mediennews: ORF-"Seitenblicke" pausieren wegen Coronavirus, Corona-Krise lähmt auch TV-Sender und der Berliner "Tatort" am Sonntag

Ehrgeizig, manchmal unsicher und mit detektivischer Begabung: Newcomer Robert Finster spielt in der TV-Serie "Freud" die Titelrolle des jungen Nervenarztes. Foto: ORF

Das sind die Mediennews vom Sonntag

Regisseur Kren über "Freud": "Wien sollte unserer Psyche gleichen" – Sigmund Freud ist in der TV-Serie eine Art Superheld mit Röntgenblick. Regisseur Marvin Kren über Urängste, Okkultes und die Arbeit mit Netflix

311.000 sahen auf Puls 4 den Auftakt zu "The Masked Singer Austria" – Die Sendung vom Samstag ist der erfolgreichsten Showstart in der Geschichte von Puls 4, teilte der Privatsender mit. Sänger James Cottriall musste gehen

Kein Livesport und "ZiB" auf ORF Sport+: Corona-Krise lähmt auch TV-Sender – Die Corona-Krise stellt die Sportsender vor immense Probleme. Was senden, wenn fast kein Livesport stattfindet?

Schüsse am Gendarmenmarkt im Berliner "Tatort" am Sonntag – Um in den Schnöselverein einzutreten, macht ein junger Student fast alles. Aber hat er wirklich dafür das titelgebende "perfekte Verbrechen" begangen?

Keine Events mehr: ORF-"Seitenblicke" pausieren wegen Coronavirus – Nachdem das gesellschaftliche Leben zum Stillstand kommt, haben auch die ORF-"Seitenblicke" kein Sendematerial mehr

Es ist nicht die schwarze Pest: Habsburg und Nehammer im "Blattsalat" – Der Innenminister kitzelt mit starker Akzentuierung am Obergaumen – falls nicht operativ entfernt – an den eigenen Nasenpolypen

Switchlist: Coronavirus, Freud, Jane Fonda – die TV-Tipps für Sonntag

