Hier sind deine Infos am Tag 2 des Lockdowns, wir wünschen dennoch einen guten Morgen!

[Coronaticker] EU macht wegen Coronavirus die Außengrenzen dicht.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus.

[Wirtschaft] Börsen sacken trotz milliardenschwerer Hilfspakete ab.

[Gesundheit] Wie ansteckend Türklinken und Haltegriffe sind.

[Inland] Welche Experten Österreich durch die Corona-Krise navigieren.

[Frankreich] Macron über den Feind, das Virus: "Wir sind im Krieg".

[Erklärvideo] Stefan Verra: Darum ist Ins-Gesicht-Greifen so schwer zu vermeiden.

[Familie] Richtiges Händewaschen schützt vor Viren. Kinder finden es aber langweilig, sich ausgiebig die Hände einzuschäumen. Mit der selbstgemachten Knetseife soll es klappen.

[Wissenschaft] Lokaler Atomkrieg würde die ganze Welt in eine Hungersnot stürzen.

[Wetter] Bei Tagesanbruch scheint vielerorts die Sonne. Im weiteren Verlauf nimmt die Bewölkung aber von Nordwesten her zu, besonders zwischen dem Tiroler Unterland und dem niederösterreichischen Mostviertel sind am Nachmittag auch einzelne Regenschauer zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 18 Grad.

[Zum Tag] Heute ist St. Patrick’s Day. Der Gedenktag des heiligen Patrick wird in der römisch-katholischen Kirche sowie der anglikanischen Church of Ireland am 17. März begangen. Da der Heilige als Schutzpatron Irlands gilt, ist das Fest des Heiligen im irischen Regionalkalender ein Hochfest.