Wer gerade zweimal am Tag für die Kinder kochen muss, greift auch gerne zu süßen Hauptspeisen. In meiner Kindheit gab es oft Milchreis zu Mittag und vorher immer eine gesunde Gemüsesuppe. Heute mag ich Süßes nur mehr als Dessert. Der gebackene Reisauflauf mit Äpfeln ist schnell gemacht und schmeckt auch kalt am nächsten Tag noch gut.

Je nach Saison passen auch Kirschen, Pfirsiche oder Marillen gut als Obstfülle. Wer die Früchte lieber extra servieren möchte oder ganz darauf verzichten will, kann sie bei diesem Rezept auch einfach weglassen.



Für den Milchreis benötigt man 1 Liter Milch, 250 Gramm Rundkornreis, eine Prise Salz und für den Auflauf: 3 Eier getrennt, 50 Gramm Butter, 60 Gramm Zucker, 1 EL Vanillezucker, eine Prise Zimt, 6 mittelgroße Äpfel, 60 Gramm gehobelte Mandeln (wer sie mag: Rosinen).

Das Rezept als PDF zum Ausdrucken: