Der neue ORF-Channel "Kulturjetzt" bietet einen Überblick über aktuelle Kulturangebote im Netz sowie gestreamte Online-Veranstaltungen.

Hier kommen die Mediennews vom Dienstag:

Nach angekündigter Pause: Ö1-"Kulturjournal" geht doch weiter – in veränderter Form -Zweimal pro Woche in bekannter Form sowie mit Literaturschwerpunkt an restlichen Sendeplätzen – Ö1-Chef Bernhofer: "Neue Positionen und Diskurse in dieser kritischen Phase vermitteln"

Coronakrise: "Kulturjetzt" – Neuer ORF-Sonderkanal zum Online-Kulturangebot – ORF.at/kulturjetzt bietet auch ausgewählte Online-Veranstaltungen zum Streamen an

Corona: Buchstaben mit Abstand – Coca Cola und McDonald's ändern Logo –Lebensmittelhändler Edeka sagt "Danke" zu seinen Mitarbeitern mit Material aus alten Spots

Streamingriese: Disneys Zukunft "in ständiger Bewegung ist" – Mit Abenteuer, Singsang, Tierbabys und pädagogisch vorbildlicher Wissensvermittlung geht Disney+ ab Dienstag auch in Österreich auf Abosuche

In memoriam Albert Uderzo: ORF zeigt vier "Asterix"-Abenteuer "Operation Hinkelstein", "Asterix im Land der Götter", "Asterix und die Wikinger" sowie "Asterix in Amerika" am Sonntag ab 12.10 Uhr in ORF 1

Corona: Medienriese Bertelsmann schickt hunderte Beschäftigte in Kurzarbeit – Bertelsmann-Chef Rabe: Sind gut gerüstet für Coronakrise – Mehr Nachfrage nach Hörbüchern, Streaming und Online-Lernen – Medienkonzern steigerte Gewinn und Umsatz

Fußball: Uefa zeigt Klassiker im Internet – Wie der Weltverband (FIFA) öffnet auch die Europäische Fußball-Union im Zuge der Coronavirus-Krise ihr Archiv mit Klassikern aus der Geschichte

Switchlist: Eco Spezial, die 4711-Story, Siebzehn, Erbe Österreich: Wiener Plätze, Willkommen Österreich, Kreuz und quer: TV-Tipps für Dienstag

