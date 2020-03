Sie sagen uns, was Sie im Kühlschrank haben – wir liefern Ihnen ein Rezept dazu!

Jeden Tag stehen wir vor der gleichen Frage: Auch wenn Kühl- und Vorratsschränke reichlich gefüllt sind, was sollen wir nur daraus kochen? Jeden Tag Suppe, Pasta oder Toast geht auf Dauer nicht. Waren wir noch gewohnt, zu Mittag entweder in der Kantine oder in den umliegenden Restaurants Mittagsmenüs zu uns zu nehmen, sind wir jetzt ganz auf unsere eigenen Kochkünste gestellt.

Foto: wohl

Nachdem man sich zu Beginn der Isolation vielleicht noch an aufwendige Kochprojekte gewagt hat, braucht es vor allem zwischen Homeoffice, Kinderbetreuung, Schulaufgaben und Haushalt schnelles, abwechslungsreiches und vielleicht sogar gesundes Essen. Und vor allem braucht es Kochideen!

Ihre Zutaten, unsere Rezepte

DER STANDARD will Ihnen dabei helfen. Posten Sie im Forum, welche Zutaten Sie zu Hause haben, wir liefern Ihnen ein Rezept dazu! Ausgewählte Postings werden im Forum direkt beantwortet! (wohl, 30.3.2020)