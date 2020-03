Die Elbphilharmonie lädt ein, sie virtuell zu besuchen. APA

Theater

Das Wiener aktionstheater ensemble setzt sein "Streamen gegen die Einsamkeit" fort: Das Format auf www.aktionstheater.at bringt sieben Produktionen, wobei die Aufführungen alle zwei Tage jeweils um 10 Uhr geändert wird. Zu Beginn am heutigen Montag ist Wolfgang Mörths "Welche Krise" aus 2009 zu sehen – ein Drei-Frauen-Abend über das Scheitern von Lebensentwürfen. Es folgen in den nächsten Tagen "Salzburg" (1. und 2. April), "Werktagsrevolution" (3. und 4. April), "Angry Young Men" (5. und 6. April), "Ulysses Roadmovie" (7. und 8. April), "Jeder gegen Jeden" (9. und 10. April) sowie als – zumindest vorläufiger – Abschluss "Heile mich" am Osterwochenende 11. bis 13. April.

Kunst

Das hätte sich der alte Raffael wohl nicht träumen lassen: Dass der Besuch seiner Werke virtuell möglich ist, ohne die heimische Couch zu verlassen. Aus Anlass des 500. Geburtstags des Renaissancemeisters am 6. April ist für die Buchungsplattform Musement nun aber der Aufhänger, ein virtuelles Museum ins Leben zu rufen. Über 100 Arbeiten des Malers sind nun kostenlos und charmant aufbereitet im Internet zu betrachten, die im Original in den Uffzien von Florenz, der Sempergalerie Dresden oder in der National Gallery of Art in Washington zu finden sind.

Theater

Der Kulturverein Etty kommt mit dem Theaterprojekt "Harry Merl – vom verfolgten jüdischen Kind zum Vater der Familientherapie" zu uns nach Hause: Harry Merl musste als jüdisches Kind sieben lange Jahre (1938-1945) in einem kleinen Zimmer ausharren. Zuletzt wurde er sogar versteckt in einem Kohlenkeller versteckt. Eine der Vorstellungen des Stücks zu seinem Leben in der Tribüne Linz wird kostenlos auf Vimeo angeboten.

Musik

Auch die Hamburger Elbphilharmonie ist wegen der Corona-Krise geschlossen, auch sie bietet jedoch Musik ins Internet. "Unter dem Titel #ElphiAtHome lädt sie nicht nur virtuellen Hausführungen. Es werden auch halbstündige Konzerte in Minibesetzungen, die im leeren Großen Saal aufgenommen werden, gezeigt. Zudem sollen Clips von ausgewählten Musikern, die kürzlich in Hamburg zu Gast waren, über die "Elphilharmonie Sessions" zu sehen sein. (Ljubiša Tošić, 30.3.2020)