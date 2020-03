#stayathomewithpuppets: Das Wäschekluppenduo k & k des Wiener Schubert-Theaters sieht Kanzler und Vizekanzler verblüffend ähnlich. Foto: Screenshot/Schubert Theater Wien

Film

Das Arsenal-Kino in Berlin hat einen virtuellen Kinosaal eingerichtet und zeigt ein wöchentlich wechselndes Programm – freier Eintritt, Spenden erwünscht. Aktuelles Thema der dokumentarischen und Essayfilmformate: leere und weniger leere Räume, Nähe und Distanz. Zu sehen sind unter anderem Clemens von Wedemeyers "Transformation Scenario", der sich mit computersimulierten Massenszenen in Filmen beschäftigt. Ein intimes Porträt einer Kleinfamilie zwischen Alter, Liebe und Krankheit dagegen ist Hala Lotfys sublime Doku "Coming Forth By the Day". (kam)



Musik

Das Kammermusikfest Lockenhaus wird bis spätestens Ende Mai entscheiden, ob es (von 2. bis 11. Juli) stattfinden kann. Zur Überbrückung der allgemeinen veranstaltungslosen Zeit bietet es mit seinen LockenHAUSkonzerten täglich kostenlos Highlights aus seinem Archiv mit Live-Aufnahmen seit 1981. Alle Informationen unter: www.kammermusikfest.at/lockenhauskonzert. (tos)

Kunst

Mehr und mehr österreichische (Kunst-)Museen rüsten sich (#closedbutactive) für die digitale Vermittlung: So bietet das Mumok nun auf dem Blog "Out of the box" gleich mehrere Angebote, unter anderem wird mit "mumok mini" das Atelier mit Basteltipps für Kinder fortgesetzt. Auch das Haus der Geschichte lädt zu einer neuen virtuellen Schau mit dem Titel "Elf neue Perspektiven auf 1945", und das Mak intensiviert mit #MAKfromhome sein Digitalangebot. Mehr davon, bitte! (kr)

Literatur

Auf der Facebook-Seite des Literaturhauses Salzburg liest jeden Abend (20 Uhr) ein anderer heimischer Autor live aus seinem aktuellen Buch. Heute steht Lucia Leidenfrost am Programm, im Februar ist ihr Roman "Wir verlassenen Kinder" erschienen. Morgen ist der junge Burgenländer Raoul Eisele dran, er schreibt Lyrik und Kurzgeschichten. Diese Woche folgen noch: Irene Diwiak und im Duo Mieze Medusa und Markus Köhle. (wurm)

Literatur

Wie erleben die Schriftsteller Helena Adler, Bettina Balaka, Birgit Birnbacher, Melitta Breznik, Ann Cotten, Nava Ebrahimi, Valerie Fritsch, Monika Helfer, Lucia Leidenfrost, Christian Mähr, Angelika Reitzer, Kathrin Röggla, Thomas Stangl, Michael Stavaric, Philipp Weiß, Daniel Wisser und Benjamin Quaderer die Coronakrise? Auf der Webseite des Grazer Literaturhauses kann man genau das jeden Freitag neu in einem Blogbeitrag nachlesen. Zwischen persönlichen Erlebnissen und Reflexionen über die Auswirkungen der Quarantänemaßnahmen auf das tägliche Leben und den Zustand der Gesellschaft kommt allerhand vor. (wurm)

Theater

Das Wiener Schubert-Theater hat sein Puppenensemble in Quarantäne

geschickt. Unter dem Titel #stayathomewithpuppets gibt es auf Instagram, Facebook, Youtube und auf https://schuberttheater.at/stayathome-withpuppets/ humorvolle Miniclips als dem Puppet-Homeoffice für die Tage der Isolation. So kann man dem Wäschekluppenduo k & k, das Kanzler und Vizekanzler verblüffend ähnlich sieht, beim Krisenmanagement zusehen, oder bekommt unter dem Serientitel "Stay sane with the mad director" humorvolle Tipps für Ausgangssperren. (red, 26.3.2020)