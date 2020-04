Aus dem hohlen finstern Tor Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, Denn sie sind selber auferstanden: Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, Aus der Straßen quetschender Enge, Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht Sind sie alle ans Licht gebracht. Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!

aus Johann Wolfgang von Goethe, Faust I. "Osterspaziergang"

Der geschlossene Augarten in Wien. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Das können sich die Wiener aufsagen, wenn sie vor den versperrten Toren der Bundesgärten stehen. Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen, Tourismus und immerwährende Danksagung an Sebastian Kurz, will den Park von Schönbrunn, den Augarten, den Volksgarten, das Belvedere und den Burggarten nicht aufsperren. Weil sonst das bunte Gewimmel des Volkes in den großen Coronavirus-Austausch treten könnte.

Schimmert hier ein leichtes Wien-Ressentiment durch? Kompromissvorschlag: Bundesgärten öffnen, damit die Menschen trotz Hausarrests "Mensch sein" dürfen; und genügend Personal abstellen, um die Unvernünftigen zum Abstandhalten zu ermahnen.(Hans Rauscher, 3.4.2020)