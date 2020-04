Riding a Saharan Freight Train



Mit einer Länge von 2,5 Kilometern ist der Eisenerzzug in Mauretanien einer der längsten der Welt. Auf seiner Reise von der Küstenstadt Nouadhibou in die Sahara-Wildnis von Zouérat legt er über 700 Kilometer zurück. Mehr als 200 Wagen werden in Zouérat mit Steinen beladen, bevor der Zug seine lange Reise zurück nach Nouadhibou beginnt. Im Juli 2019 fuhr Adrian Guerin mit dem Zug in beide Richtungen.

Um den Zug in seiner vollen Länge abzulichten, musste er auf den hintersten Wagen klettern. Mit der Sonne im Rücken balancierte er auf dem Steinhaufen und versuchte die Schwingungen des Zuges auszugleichen. Erst am dritten Tag gelang ihm diese Aufnahme. Gewinnerfoto in der Kategorie Reise.