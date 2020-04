PRO: Ischgl in den Knochen

von Wolfgang Weisgram

Erst Kritzendorf! Dann das Salzkammergut! Und jetzt der Neusiedler See! Alle sperren sich gegen die Wiener, die sich ihrerseits zunehmend eingesperrt fühlen in der heißen und immer heißer werdenden Stadt. Nachvollziehbar, dass da auch die Emotionen hochkochen.

Aber die Debatte über die Sperren der Seebäder ist unredlich. Sie blendet aus, was der Grund für all diese Grundrechtseingriffe ist. Man kann doch nicht ernsthaft so tun, als ob ein burgenländischer Landeshauptmann tatsächlich aus Jux und Tollerei und föderalem Eigensinn und Aversion gegen die Wiener die Seebäder sperren würde. Hans Peter Doskozil ist auch Tourismusreferent. Alles mag man dem roten Herrn Doskozil nachsagen. Aber dass er ein Trottel wäre, erzählt man sich nicht einmal in der Bundes-SPÖ.

Die Seeregion ist die burgenländische Tourismusregion. Jedenfalls der Norden des Sees ist längst schon eine Wiener Freizeitanlage. Alle scharren hier – no na ned – in den Startlöchern für 2020. Das erste Maiwochenende ist der traditionelle Sommerstart am See. Das Wetter ist strahlend. Die Schenkhäuser, die Radlwege, die Hotels wären bereit.

Da geht es um einen Haufen Geld. Aber Ischgl mit seiner Leichtfertigkeit sitzt auch im Burgenland einem jeden und einer jeden in den Knochen. Soll, weil es so manche nicht mehr erwarten wollen oder zu können glauben, nun das Meer der Wiener zu einem Corona-Hotspot werden? (Wolfgang Weisgram, 16.4.2020)