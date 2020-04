Höchstwerte für den STANDARD bei Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit unter Österreichs Tageszeitungen. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Corona: Höchstwerte für STANDARD bei Nützlichkeit und Glaubwürdigkeit – Neue Gallup/Medienhaus-Wien-Umfrage zu Covid-Informationen und Medien: Corona-Medienförderung nach Qualität bemessen

Kurz' Medienbeauftragter: "Krise hat Bedeutung des ORF klar vor Augen geführt" – Kanzler-Beauftragter Fleischmann: 15 Millionen an Digitalmedienförderung würden auf 2020 vorgezogen, lobt "staatspolitische Verantwortung" der Medien in Corona-Zeiten

Nur 34 Prozent finden GIS-Gebühr "in Ordnung", 56 Prozent für Abschaffung – Gallup-Chefin sieht Informationsbedarf vor allem bei Jungen – 22 Prozent für GIS-Pflicht für ORF-Onlinenutzung

Bäckerin Doris Felber: "Völlig wurscht, ob mich wer für deppert hält" – Ihre Werbeauftritte bringen Doris Felber Aufmerksamkeit im Netz. Die Eignerin der Bäckerei Felber über Umsatzeinbruch, Rauswurf aus Filialen und Zweideutiges

Rechnungshof vermisst Argumente für 303-Millionen-Bauprojekt des ORF – ORF hätte vor Entscheidung für Sanierung des Küniglbergs kompletten Neubau ernsthafter prüfen müssen – Prüfer können Argumente "nicht ausreichend nachvollziehen"

Hans Bürger löschte nach Verbalattacke auf Kollegin Twitter-Account – Stellvertretender Chefredakteur Fernsehen entschuldigte sich mehrfach – und verschwand vom Kurznachrichtenportal

Presserat rüffelt oe24.at für Video über "Mafia-Mord" an Polizisten – Video mit Schüssen und Foto der Leiche sei eine "grobe Missachtung der Menschenwürde und des Opferschutzes"

Eva und Christoph Dichand nach Skiurlaub positiv auf Corona getestet – "Heute"-Herausgeberin schildert den Krankheitsverlauf: "Als ich mich mit Corona hinlegte, war es fast vorbei"

Netflix plant eine neue "Sisi"-Serie mit dem Titel "The Empress" – Die deutsche Produktion mit dem Titel "The Empress" soll zunächst sechs Folgen zu 45 Minuten umfassen und sich um die ersten Monate Sisis am Wiener Hof drehen

