Schönen guten Morgen am Donnerstag, hier sind deine News:

WHO: Stabil absteigender Trend in Westeuropa, Afrika jedoch erst am Anfang.

Trotz Ansturms: Viele Friseursalons müssen halb leer bleiben.

Wirtschaftskammer will zusätzliche Ausweitung bei Härtefallfonds.

Auflagen für Bäderöffnung stehen in Kürze fest.

Türkis-Grün schnürt nächstes Gesetzespaket.

Experten empfehlen rasche Öffnung aller Schulen.

[Wetter] Es geht wieder verbreitet sonnig und wolkenlos durch den Tag. Wenige flache Quellwolken sind nur vorübergehend über den Alpengipfeln auszumachen. In Oberösterreich bläst noch mäßiger bis lebhafter Ostwind, sonst ist es eher schwach windig. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 3 und plus 9 Grad. Bis zum Nachmittag werden 15 bis 24 Grad erreicht, neuerlich ist es im Westen am wärmsten. Bis 21 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welttag des Buches.