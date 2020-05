Das Starkoch-Kollektiv "Healthy Boy Band" hat ein Kochbuch zur Krise herausgebracht. Kostet nur 9,90 Euro, liest sich auch so.

99 solutions but 1 problem. Ein Kochbuch zu COVID-19 von Ortner Schinko (Design) mit Rezepten der Healthy Boy Band. Zu beziehen um € 9,90 via www.ortnerschinko.com

Foto: Severin Corti

Das anarchische Starkoch-Kollektiv namens Healthy Boy Band hat mit "99 solutions but 1 problem" sein erstes Kochbuch herausgebracht, und zwar explizit passend zur coronar verordneten Selbstisolation. Severin Corti hat sich das Billig-Machwerk (€ 9,90) von Lukas Mraz (Mraz & Sohn, Wien), Philip Rachinger (Mühltalhof, Neufelden) und Felix Schellhorn (Seehof, Goldegg) zur Brust genommen.

Wer ein Kochbuch schreibt, der kehrt sein wahres Selbst unweigerlich ans grelle Licht der Öffentlichkeit. Die Buben geben sich zwar als Healthy Boys aus, dabei sind ihre Lieblingszutaten genau das, wovor die Mama uns immer schon gewarnt hat: Mayo, Ketchup, Hot Sauce, Hauptsache ausländisch noch dazu. Nur das Suppenpulver darf von daheim sein. Genau so schauen die drei Burschis übrigens auch aus. Dass auf dem Einband ein unschuldiges Rezept für heiße Milch mit Kakao platziert wurde, ist nichts als Tantentäuscherei der ganz durchsichtigen Sorte.

Aber okay: Solange sie Austern zu Schnitzeln panieren, uns dazu verleiten, rohen Karpfenbauch geil zu finden und ihre Soletti brav in geschmolzene Schokolade tunken, dürfen sie auch über ostasiatische Sexualpraktiken dilettieren, bei denen ganz viele Männer und eine Frau im Zimmer sind. Mei, so viel schön die Jugendzeit!

Aber im Ernst: Das Kochbuch zur Krise hat echt viele tolle Rezepte, sogar eine Ischgl-Sauce ist dabei. Die sieht ein bissl so aus, als ob ein ernsthaft ungesunder Mensch in den Schnee gebrunzt hätte und es bleibt offen, wozu sie serviert werden soll. Berner Würstel vielleicht, die sind auch krank und passen bekanntlich zu allem wo auch Pommes Frites gehen. Aber dieses Rezept unterschlagen sie uns. Sehr, sehr schade!

Dafür gibt‘s eine Anleitung für Forelle blau, und dafür darf man die schlimmen Buben ganz inbrünstig lieben. Ist wahrscheinlich das beste Gericht in dem ganzen Machwerk, wenn auch aus nostalgischen Gründen. Ich trau mich wetten, dass es vom Schellhorn ist, dabei wäre doch Rachinger der Fischer im Bunde. Aber der hätte zum Schluss nicht auf die geschmolzene Butter vergessen. Gell Felix?

Dass die Burschen mit so einem Fraß jedes Jahr aufs Neue zahllose Hauben, Gaberln und sogar Michelin-Sterne abräumen, sagt jedenfalls viel über den Zustand der heimischen Gastronomie aus. Und erst recht über den ihrer Kritiker. Schämen sollen sich die, aber echt jetzt. (Severin Corti, 7.5.2020)

