Geld sammeln für die Expansion oder fürs Weiterbestehen: Hier drei interessante kulinarische Projekte, die momentan gerade laufen.

Alpengummi

Alpengummi besteht aus Harz und Bienenwachs. Foto: bergfalke gmbh

Ein Crowdfunding für den Ankauf von Maschinen betreiben Claudia Bergero und Sandra Falkner mit ihrer Marke "Alpengummi". Hiebei handelt es sich um einen Kaugummi, der aus natürlichen Zutaten hergestellt wird: Die Kaumasse besteht nämlich aus heimischem Föhrenharz und Bienenwachs, gesüßt wird mit Birkenzucker.

Das Crowdfunding auf Startnext läuft noch bis 15. Mai.

Markta

Der digitale Marktplatz "Markta" vertreibt Produkte aus der Landwirtschaft. Foto:mara hohla

Ein Unternehmen, das durch Corona einen wahren Ansturm an Kundinnen und Kunden erlebte, ist der digitale Bauernladen "Markta.at". Mittlerweile werden bis zu 80.000 Lebensmittel pro Woche von mehr als 100 bäuerlichen Kleinbetrieben verkauft und verschickt. Anfang April wurde ein erstes Crowdinvestement erfolgreich abgeschlossen nun läuft die zweite Runde.

Crowdinvestment auf Conda.at

Vollpension

Foto: Mark Glassner

Ganz anders ist es hingegen beim Generationencafé "Vollpension". Im Social Business mit Stammfiliale in der Schleifmühlgasse im 4. Bezirk und einer erst im Herbst eröffneten Filiale in der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) standen vor Corona Seniorinnen und Senioren in der Küche, um wunderbare Kuchen und Torten zu fabrizieren. Nun sucht man nach Lösungen, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Die Filiale im 1. Bezirk bleibt über den Sommer geschlossen, im 4. Bezirk startet man ab 1. Juni die "Halbpension", wo man vorab ein Konsumations-Paket buchen kann. Zusätzlich wurde ein sogenanntes "Krautfunding" gestartet, bei dem man verschiedene Pakete auswählen kann. Diese reichen vom Geburtstagstorten-Abo bis zu Kaffee auf Lebenszeit.

Krautfunding "Rettet die Vollpension"

(red, 12.5.2020)