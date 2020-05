Von einer Beziehung in die nächste? Foto: gettyimages/istockphoto/franckreporter

Ein Beziehungsende ist selten etwas Schönes. Für viele komplett unvorstellbar, sich gleich wieder in eine neue zu stürzen, sich erneut und gleich im Anschluss auf einen anderen Menschen einzulassen. Sie müssen erst zur Ruhe kommen, durchschnaufen, reflektieren, was in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren geschehen ist, was man an der letzten Beziehung nach wie vor zu schätzen weiß und was sie letztendlich zum Scheitern verurteilt hat. Zwischen der vergangenen und der nächsten Beziehung können Monate oder auch Jahre liegen.

Bei anderen ist wiederum ein konträres Beziehungsmuster zu erkennen. Hier reihen sich lange und kurze Beziehungen mehr oder weniger nahtlos aneinander, in einer Linie, die sich bis in die Jugendjahre zurückverfolgen lässt. Eine nennenswert lange Zeit als Single haben jene selten bis nie verbracht, zu groß der Drang nach Zweisamkeit.

Wie ist das bei Ihnen?

Brauchen Sie nach einer Beziehung erst einmal Zeit für sich, oder suchen Sie gleich wieder das Glück zu zweit? Falls Sie beides schon einmal erlebt haben – wie waren diese Erfahrungen für Sie im Vergleich? Können Sie auch gut alleine sein – oder ist das für Sie schwierig? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 22.5.2020)