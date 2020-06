Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone? Weil dann haben wir heute etwas besonders Feines für euch im Angebot: Einen Test des OnePlus 8 Pro. Und soviel sei vorab verraten: Es gefällt uns sehr gut, hat aber auch einen erheblichen Nachteil. Schwere Vorwürfe gibt es gegen GTA-Publisher Take Two und der verschlüsselte Messenger Signal will Demonstranten mit einem neuen Update unterstützen. Oh – und dann gibt es noch ein ziemlich unerwartetes Lebenszeichen von Linux am Desktop.

Viel Vergnügen beim Lesen!

OnePlus 8 Pro im Test: Tolles Smartphone, aber kein Flaggschiff-Killer mehr

"GTA"-Publisher Take Two soll Indie-Studio vernichtet haben

Signal unterstützt Proteste: Verschlüsselter Messenger hilft bei Unkenntlichmachung von Gesichtern

Linux am Desktop boomt (ein bisschen)

Account postet alles, was Trump twittert – und wird nach drei Tagen gesperrt

Russland: Youtube entfernt homosexuellenfeindlichen Werbeclip nach Protesten

Aufregung um Youtube-Star, der bei Plünderungen mitmachte

Dyson veröffentlicht weitere Fotos und Video zu ihrem eingestellten Elektroauto