Was spricht für und was gegen einen Holzkohlegriller? Foto: Heribert Corn

Grillen ist nicht gleich Grillen – das würde wohl jeder Grillmeister oder jede Grillmeisterin bestätigen. Dass bereits beim Lebenmittelkauf auf die Wahl des Fleisches geachtet werden muss, ist klar. Auch die Zubereitung der Beilagen und die richtige Würzung sind ausschlaggebend für ein schmackhaftes Essen. Doch besonders wichtig ist der Griller – mit ihm steht und fällt der Erfolg des Grilltags.

Gespaltene Lager

Während die einen auf Gasgriller schwören, gehört für andere ein Feuer zum echten Grillerlebnis einfach dazu. Twitter-User "Preger" schreibt:

User "Shimotu" ist der Ansicht, dass das Gegrillte je nach Griller an Geschmack einbüßt:

User "Darth Gy" hat seine Meinung nach der Anschaffung eines Gasgriller geändert:

Doch nicht nur die ganz persönlichen Vorlieben spielen bei der Anschaffung eines Grillers eine Rolle. Wer auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten grillen will, sollte vorher einen Blick in die Hausordnung und den Mietvertrag werfen. Auch Feuerpolizei-, Luftreinhaltegesetz und Bauordnung sind zu beachten. Um sich keinen Ärger in der Nachbarschaft zuzuziehen, setzen viele lieber auf einen Elektro- oder Gasgriller. User "Franz A." kennt die Vorzüge des Holzkohlegrillens, versucht sich aber auch an anderen Varianten:

Welcher ist der Griller Ihrer Wahl?

Welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Grillmethoden? Würden Sie sich strikt einem Lager zuordnen? Welche Griller würden Sie empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 10.7.2020)