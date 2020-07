Apples Airpods 3 sind mittlerweile überall. In Bälde soll der Konzern eine neue Version der populären True-Wireless-Kopfhörer vorstellen – wir haben erste Infos dazu! In den vergangenen Wochen gab es einige Berichte zu Sexismus und Übergriffe im E-Sport. Etliche Frauen erheben schwere Vorwürfe. Zuletzt haben wir auch noch eine Frage an euch: Wie viel dürfen Videospiele eigentlich kosten? Wir sind auf eure Antworten gespannt und wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

[True-Wireless-Kopfhörer] Airpods 3 übernehmen Chipdesign von Airpods Pro

[Heftig] Sexismus und Übergriffe im E-Sport: Schwere Vorwürfe in der Community

[Ihr seid gefragt] Wie viel dürfen Games kosten?

[Aufpassen!] Autobesitzer überschätzen Sicherheit kontaktloser Fahrzeugschlüssel

[Ui] US-Armee will bald Ausrüstung direkt am Schlachtfeld drucken

[Sehr cool] Apple Pay soll künftig QR Codes scannen lassen

[Ob er Recht haben wird?] Facebook: Zuckerberg rechnet mit Ende des Werbeboykotts

[Günstig] Lidl-Connect heizt Preisschlacht wieder an

[Endgültig im Mainstream] A1 Payment akzeptiert jetzt Bitcoin & Co