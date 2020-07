Finanzminister Genot Blümel (ÖVP) steht an der Spitze der Wiener Liste und im Fokus der Kritik. Foto: Robert Newald

Wer in Wien kandidiert, wolle dort auch mitgestalten: So knapp war die Ansage von Gernot Blümel, Finanzminister und gleichzeitig Spitzenkandidat der Türkisen bei der Gemeinderatswahl. Am Mittwoch präsentierte der Chef der Stadt-ÖVP die Landesliste für die Wahl am 11. Oktober. "Das Ziel ist es, ein Regierungsamt bekleiden zu können. Ob das möglich ist, werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden", sagte Blümel.

Dabei wird im Vorwahlkampf derzeit von vielen Seiten infrage gestellt, ob Blümel seinen Ministerposten tatsächlich für einen Sitz in der Wiener Stadtregierung tauschen würde. "Zuerst wird gewählt, dann gezählt, dann verhandelt, und dann entscheiden sich die anderen Themen", sagte Blümel. Dieses Vorgehen gelte auch für die Entscheidung, ob er den Job des Finanzministers aufgeben würde. FPÖ-Spitzenkandidat und Vizebürgermeister Dominik Nepp bezeichnete Blümel in einer Aussendung am Mittwoch als einen "Kurzarbeit-Wiener" und dessen Antreten als eine "Scheinkandidatur".

Das ist allerdings nicht die einzige Kritik an Blümels Antreten. Auch dessen momentane "Doppelbelastung" sorgt in der Hauptstadt für Unmut. Als Finanzminister ist Blümel in der Coronavirus-Krise gefragt, gleichzeitig soll er den türkisen Wahlkampf anführen. "Hat der Finanzminister mitten in einer der schwersten Wirtschaftskrisen der Zweiten Republik überhaupt gebührend Zeit für den Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlkampf?", fragte SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak in einer Aussendung. Es sei vielmehr ein "doppelter Nutzen" für die Stadt, sagt Blümel dazu. Und: "Das ist mir Wien wert."

Blümel-Bonus

Den Bonus, den Blümel in seiner Doppelfunktion sieht, will er auch gleich beziffern: Im Kampf gegen das Coronavirus habe die Bundesregierung einen "Schutzschirm" aufgespannt, von dem Wien "maßgeblich" profitiere. Eine halbe Milliarde Euro für Kurzarbeit sei beispielsweise nur den Wiener Unternehmen zugutegekommen. 238 Millionen Euro habe die Hauptstadt von der Gemeinde-Milliarde erhalten. Und: 330.000 Wiener Kinder hätten vom Kinderbonus profitiert. Schließlich sei es ihm ein Anliegen, dass der größte Ballungsraum Österreichs gut durch die Krise komme.

Mit Prognosen hält sich Wiens ÖVP-Chef zurück. Er freue sich zwar über die Umfragewerte, könne diese aber nicht ganz glauben, sagte er. Für ihn seien die Werte "nicht realistisch". Mehr als 20 Prozent werden der ÖVP derzeit prognostiziert. Bei einer für den STANDARD Ende Juni durchgeführten Umfrage des Linzer Market-Instituts gaben sogar 25 Prozent an, der ÖVP in Wien ihre Stimme zu geben. Damit wäre diese zweieinhalbmal so stark wie bei der Wahl 2015. "Wir starten von einem sehr niedrigen Niveau", gab Blümel zu bedenken.

Ziel ist Zugewinn

2015 erzielte die ÖVP in Wien ihr historisch schlechtestes Ergebnis, nur 9,2 Prozent stimmten damals für die Volkspartei. Von dieser Ausgangslage wolle man "einen großen Sprung" nach oben machen. Auch interne Zahlen der Türkisen würden darauf hinweisen, allerdings liege man da nur bei 17 bis 18 Prozent. "Ich glaube Umfragen erst, wenn sie sich in Stimmen umgewandelt haben", erklärte Blümel. Das Ziel: "Wir wollen die Partei sein mit dem meisten Zugewinn."

Hinter Blümel reihen sich bekannte Gesichter auf der Liste ein: Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner, die seit zweieinhalb Jahren die Wiener Partei managt, gefolgt vom nichtamtsführenden Stadtrat Markus Wölbitsch und Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec. Auf Platz fünf findet sich der ehemalige Radio- und Fernsehmoderator Peter L. Eppinger, die "Stimme der türkisen Bewegung" (Blümel). Die Klubobfrau der ÖVP liegt auf Platz sechs, vor Manfred Juraczka, der 2015 als Spitzenkandidat das Wahldesaster mitzuverantworten hatte. (Oona Kroisleitner, 15.7.2020)