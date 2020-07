Weniger diplomatisch äußerte sich Bundeskanzler Kurz über jene Staaten, die den Corona-Aufbauplan der EU in Anspruch nehmen wollen. Foto: EPA / FLORIAN WIESER

Brüssel – Während die Beratungen der 27 EU-Staaten andauern, gab sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) optimistisch. Es geht um viel Geld und alte Konflikte zwischen den verschuldeten Ländern des europäischen Südens und jenen mit mehr finanzieller Bonität. Deshalb lässt die Wortwahl von Kurz im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag in Brüssel aufhorchen: Darin bezeichnete er die südlichen EU-Nachbarn als "Staaten, die in ihren Systemen kaputt sind."

Konkret äußerte sich Kurz zur Frage, wofür das Geld des EU-Aufbauplans wegen der Corona-Krise verwendet wird: "Wenn das Geld nicht in Zukunftsinvestitionen verwendet wird, wenn es nicht auch Hand in Hand geht mit notwendigen Reformen in Staaten, die schlicht und ergreifend in ihren Systemen kaputt sind oder zumindest große Probleme haben, wird all das verpuffen", so der Kanzler.

Die Formulierung von Sebastian Kurz wurde vom ZDF-Korrespondenten in Brüssel, Stefan Leifert, veröffentlicht.

Wie zäh die Verhandlungen vor sich gehen, zeigt die Unterbrechung am späten Freitagnachmittag. Für etwa zwei Stunden wolle EU-Ratschef Charles Michel mit Teilnehmern in kleineren Formaten sprechen, teilte Michels Sprecher Barend Leyts auf Twitter mit. Beim Abendessen gegen 20 Uhr sollten die Gespräche dann in großer Runde fortgesetzt werden.

Zuvor hatte es aus Diplomatenkreisen geheißen, dass sich die Staats- und Regierungschefs "ihre Energie für das, was morgen kommt" aufsparen würden. Allerdings hätten sich etwa Frankreich, Polen und Tschechien bereits gegen die umstrittenen Rabatte für Nettozahlerländer wie Österreich positioniert.

Verhandelt wird über einen schuldenfinanzierten Corona-Aufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union im Volumen von mehr als 1.000 Milliarden. Etliche Punkte sind sehr umstritten, darunter die Summen, die Bedingungen für Hilfsgelder und die Frage, ob kreditfinanzierte Gelder als Zuschüsse an Krisenstaaten gehen sollen. (red, APA, 17.7.2020)