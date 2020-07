Wie war die Situation vor Ort? Welche Verhaltensmaßnahmen gab es in Ihrer Unterkunft?

Wie war Ihr diesjähriger Österreich-Sommerurlaub? Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Von nicht unbedingt notwendigen Reisen ins Ausland wird abgeraten, heißt es Corona-bedingt unverändert vonseiten des Außenministeriums. Wie gut, dass man in Österreich in einem Land lebt, das – bis auf Strand und Meer – recht viele Urlaubsbedürfnisse abdecken kann. Zwischen Seen und Bergen, schweißtreibendem Aktivurlaub und relaxtem Erholungsurlaub ist prinzipiell alles möglich. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit und man findet eine leistbare Unterkunft.

Doch auch wenn man seinen Urlaub in Österreich verbringt, lässt sich ein Erkrankungsrisiko natürlich nicht vermeiden, wie man aktuell an St. Wolfgang sieht, wo es nun auch, der Salzkammergutidylle zum Trotz, einen Corona-Cluster gibt.

Im Forum erzählen STANDARD-User von ganz unterschiedlichen Erfahrungen im Umgang mit Corona. Dieser User fand die Buffetsituation in seiner Salzburger Unterkunft besorgniserregend:

Ganz anders erlebte dieser User das Szenario in Kärnten:

Wie war Ihr Österreich-Urlaub?

Was war auffallend anders als bei bisherigen Österreichreisen? Haben Sie das Land wegen Corona nicht verlassen, oder war das ohnehin so geplant? Wie waren die Corona-Maßnahmen in Ihrer Unterkunft geregelt? Haben Sie sich gut geschützt gefühlt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 29.7.2020)