Charlotte sucht via "Liebesg'schichten und Heiratssachen" einen Partner. Foto: ORF

Regenwetter am Montag bedeutete Sonnenschein für die fünfte Folge der "Liebesg'schichten und Heiratssachen". 954.000 waren am Montagabend im Hauptabend von ORf 2 bei der Kuppelshow dabei, der Marktanteil betrug 30 Prozent. In der Vorwoche sahen am Hitzeabend 842.000 (33 Prozent Marktanteil) zu.

Die erste Folge der neuen Staffel sahen 1.022.000 sahen die erste Folge der neuen Staffel, erstmals mit Nina Horowitz als Nachfolgerin der verstorbenen Elizabeth T. Spira. Der ORF schaffte damit einen Marktanteil von 33 Prozent.

Die Liebesg'schichten sind einer der wichtigsten Quotenlieferanten des ORF im Sommer abseits von sportlichen Großevents. 2019 hatte die letzte Staffel mit Spira im Schnitt 888.000 Zuschauer. (red, 4.8.2020)