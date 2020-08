Es ist wieder diese Zeit des Jahres: Bereits in wenigen Wochen wird Apple seine neueste iPhone-Generation vorstellen. Nun gibt es neue Informationen zum iPhone 12, und diese zeigen, dass der Hardwarehersteller zum Teil drastische Änderungen plant. Ein regelrechter Hype ist rund um die neue Version von Microsofts "Flight Simulator" ausgebrochen, was die Spieler hier an bekannten Orten zum Teil vorfinden, verleitet aber auch zum Schmunzeln. Wer es etwas ernster haben will, für den hat die FPÖ noch eigene Ideen zum Thema "Hass im Netz" parat.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Etliche Infos entwischt: Apple baut beim iPhone 12 drastisch um

"Flight Simulator": Virtuelle Welt mit teils bizarren und lustigen Nachbauten

FPÖ kritisiert Gesetzespaket zu Hass im Netz als "Meinungsdiktatur"

Smartphones mit "Fortnite" landen für tausende Euro auf Ebay

Seit Stunden massive Ausfälle bei Gmail und Google Drive

Apple stellt mit Börsenwert von zwei Billionen US-Dollar neuen Rekord auf

Facebook löscht Accounts von QAnon-Verschwörungsideologen

Polizei in New York City machte mit Gesichtserkennung Jagd auf einen Aktivisten

Hot bringt neuen 5,90-Euro-Tarif

Das sind die besten E-Bikes für die Stadt