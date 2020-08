[International] Die große Anti-Virus-Parade in der deutschen Hauptstadt

[Inland] Kurz: "Der Gesundheitsminister genießt mein Vertrauen"

[Lifestyle] Urlaub in Österreich: Wie Fernweh entsteht

[Corona] Tagesüberblick: Weltweit fast 25 Millionen Corona-Fälle, Homeoffice-Regeln werden beschleunigt

Frage-Antwort: Erkältet in Zeiten der Pandemie – und nun?

Was ein Schullockdown anrichtet: "Zwei Drittel unserer Kinder haben verloren"

[Wirtschaft] Gepfefferte Preiserhöhung für Speis und Trank

Commerzialbanker schickte Boten mit dem Flugzeug zum Briefaufgeben

[Wetter] Bis auf ein paar Föhnlücken bleibt es in der Westhälfte oft dicht bewölkt und es regnet weiterhin häufig, besonders stark und vor allem in Vorarlberg und im Tiroler Oberland sowie in Osttirol und Kärnten. Hier sind häufig auch Gewitter eingelagert. Deutlich sonniger und überwiegend trocken ist es nach Norden und Osten zu. Hier kommt es höchstens zu lokalen Wärmegewittern. Föhniger Südwind bläst, auf den Bergen sowie in einigen Föhnschneisen kann der Föhn durchaus kräftig sein. Bis 33 Grad.

[Zum Tag] Der Internationale Tag der Verschwundenen (engl. International Day of the Disappeared) ist ein jährlich am 30. August begangener Gedenktag, der an das Schicksal von Menschen erinnern soll, die gegen ihren Willen an einem Aufenthaltsort und unter Bedingungen interniert sind, die ihren Familienangehörigen oder den juristischen Vertretern nicht bekannt sind.