Mediennews: Wieder Chefredakteur eines regierungskritischen Medium in Ungarn plötzlich gekündigt; fade Sexspiele mit Bonnie Strange in "Peep!"; Jan Böhmermann nennt neue Sendung "ZDF Magazin Royale"

Prinz Harry und Meghan Markle wollten sich gemeinsam mit Netflix auf "Programme konzentrieren, die zugleich informieren und Hoffnung machen" und Menschen motivieren, aktiv zu werden. Foto: AP, Frank Augstein

Hier kommen die Mediennews von heute:

Streamingriese: Prinz Harry und Meghan Markle unterzeichnen Netflix-Vertrag über mehrere Jahre "Programme, die informieren und Hoffnung machen"

Ungarn: Wieder Chefredakteur eines regierungskritischen Medium plötzlich gekündigt Péter Rózsa von der Wochenzeitung "168 óra"wurde nach offizieller Begründung vom Dienst freigestellt, weil in der aktuellen Ausgabe des Blattes ein Foto vom "minderjährigen Kind" des Ministerpräsidenten Viktor Orbán erschienen war

TV-Tagebuch: Fade Sexspiele mit Bonnie Strange: Erotikmagazin "Peep!" mit Neuauflage auf RTL 2 – "Man wusste nie so genau was passiert in der Sendung", beschreibt Jenny Elvers ganz richtig den früheren Charme von Peep!. Davon war jetzt wenig zu spüren

Satire: Jan Böhmermann nennt neue Sendung "ZDF Magazin Royale" – Nachfolger von "Neo Magazin Royale" soll im November im ZDF starten

"Marketing Leader of the Year 2019": Judith Zingerle vom STANDARD gewinnt Kategorie "Medien, Kultur & Entertainment" Weitere Auszeichnungen an Martina Hörmer (Ja! Natürlich), Ulf Schöttl (Manner), Mario Stadler (Erste Bank), Anna Maria Reich-Kellnhofer (Wiener Linien) und Sarah Müller (Kununu)

Terrorismus: Prozess wegen Anschlags auf Satiremagazin "Charlie Hebdo" hat begonnen – Nach fünfjähriger Vorbereitungszeit stehen 14 Komplizen und Mitläufer vor Gericht. Der Prozess gilt als wegweisend für künftige Verfahren

Mahlzeit: ORF startet mit Bundesländer-Kochshow "Silvia kocht" in den Herbst – Silvia Schneider kocht werktags in ORF 2 mit Spitzenköchen – Landpartien jeweils am Freitag

Geburtstag: "Bergdoktor", "Winzerkönig", "Tatort"-Kommissar: Harald Krassnitzer wird 60 – Der ORF feiert Krassnitzers Geburtstag mit zahlreichen Wiederholungen in ORF 2 und ORF 3 und einem Porträt

Switchlist: Adieu Berthe – Omas Vermächtnis", "Schräge Vögel", außerdem ein Talk zu den Corona-Maßnahmen der Regierung, Reportagen zu Russland und Weißrussland sowie Martin Scorseses "Good Fellas" – TV-Tipps für heute Abend

Einen feinen Abend wünscht die Etat-Redaktion.