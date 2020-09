Im Wildgarten in Wien-Meidling werden heuer noch neue Gemeindewohnungen fertig. Foto: Putschögl

220.000 Gemeindewohnungen gibt es in Wien, in den nächsten Jahren sollen noch einmal 4353 dazukommen. Damit kommt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in der heißen Phase des Wien-Wahlkampfs einer Ankündigung nach, die er 2016 als damaliger Wohnbaustadtrat gemacht hat. 4000 neue Gemeindewohnungen wolle man bis 2020 "auf den Weg bringen", verkündete er damals.

"Es ist vollbracht", sagte die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) bei einem Medientermin mit Ludwig am Freitag, an dem der "Tag des Wiener Wohnbaus" vor der Kulisse des Karl-Seitz-Hofs in Floridsdorf erstmals begangen wurde. Fertig wird bis Jahresende, wie berichtet, freilich nur ein Bruchteil der Wohnungen sein. Im Vorjahr wurde der Barbara-Prammer-Hof in Wien-Favoriten mit 120 Wohneinheiten fertig. Heuer wird noch ein Projekt im Stadtentwicklungsgebiet Wildgarten in Wien-Meidling mit 123 Einheiten übergeben. Aber immerhin ist nun die Liste der geplanten Standorte vorerst komplett. Zuletzt hatten auf die 4000 Einheiten ja noch circa 200 gefehlt.

Weitere Projekte folgen

Insgesamt 22 Projekte sind nun also mehrheitlich in Planung, vereinzelt schon in Bau. Neu mit dabei ist beispielsweise ein Projekt in der Leidesdorfgasse 1 im 19. Bezirk, wo bis 2024 80 Wohneinheiten errichtet werden sollen. In einem frühen Planungsstadium befindet sich auch ein Projekt in der Eipeldauer Straße im 22. Bezirk mit mehr als 500 Wohnungen.

Der größte Brocken entsteht im Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof, wo 1300 Gemeindewohnungen geplant sind – allerdings mit einem Zeithorizont bis 2033. "In Kürze" wolle man die neuen Bauten genauer vorstellen, außerdem würden sogar noch einige Projekte dazukommen, heißt es auf Anfrage.

Der "Tag des Wiener Wohnbaus" soll fortan jährlich am 4. September – dem Geburtstag des Wiener Bürgermeisters Karl Seitz von 1923 bis 1934 – stattfinden. Bis einschließlich 9. September wird es ein Rahmenprogramm mit etwa 50 Veranstaltungen geben, bei denen Einblicke ins Thema Wohnen geboten werden. (zof, 4.9.2020)