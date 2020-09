Foto: imago images/photothek

Wien – Der Unterschied in der Pensionshöhe zwischen Frauen und Männern ist heuer erneut größer geworden. Das zeigt eine Anfragebeantwortung von Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) an Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker. Dafür verantwortlich ist unter anderem ein Nachzieheffekt bei der erweiterten Hacklerregelung.

In absoluten Zahlen sieht es so aus: 2019 lag die Pensionshöhe der Männer im Schnitt bei 1.769 Euro, jene der Frauen bei 1.171 Euro. Das macht einen Gender-Gap von 51 Prozent. Im ersten Halbjahr 2020 stieg die durchschnittliche Leistung der Männer auf 2.039 Euro, jene der Frauen aber nur auf 1.219 Euro, womit der Unterschied zwischen den Geschlechtern schon 67 Prozent ausmacht.

Abschlagsfrei in den Ruhestand

Auch die Zahl der Neuzugänge in den Ruhestand ist heuer nach oben geschnellt, und auch das vor allem bei den Männern. Waren im Vorjahr gesamt 46.311 Männer in Pension gegangen, waren es heuer alleine im ersten Halbjahr schon 28.312.

Dafür gibt es einen Hauptgrund, nämlich die als Wahlzuckerl verschriene Ausweitung der Langzeitversicherung, auch Hacklerregelung genannt. Diese war gegen die Stimmen der Neos kurz vor der Wahl 2019 beschlossen worden und brachte mit sich, dass man mit 45 Beitragsjahren wieder abschlagsfrei in den Ruhestand treten konnte. Nicht wenige angehende Pensionisten gingen daher etwas später als geplant, nämlich erst Anfang 2020 in Pension, um sich die Abschläge, die bei einem früheren Antritt angefallen wären, zu ersparen.

Diese Hacklerpensionen haben ihren Preis. Nach Angaben der Pensionsversicherungsanstalt vom August sind die abschlagsfrei zuerkannten Pensionen im Schnitt monatlich um 305 Euro brutto höher als jene, die im vergangenen Jahr zuerkannt wurden.

Loacker ist jedenfalls empört. Die Auswirkungen seien schlimmer als befürchtet. Nicht nur dass der Gender-Pension-Gap immer größer werde, müssten die nächsten Generationen auch die immensen Kosten von längerfristig knapp drei Milliarden Euro jährlich stemmen.

Mehr Versicherungszeiten

Ein wesentlicher Grund für den Geschlechterunterschied bei Männern und Frauen sei zudem das höhere gesetzliche Pensionsantrittsalter bei Männern von 65 im Vergleich zu noch 60 bei Frauen. Beim Pensionsantritt könnten Männer so deutlich mehr Versicherungszeiten vorweisen als Frauen. Laut Pensionsrechner würde sich der Unterschied zwischen Frauen- und Männerpensionen von 51 auf circa 35 Prozent reduzieren, wenn Frauen erst mit dem Männerpensionsantrittsalter in Pension gehen würden. Als politische Handlungsanleitung gibt Loacker das verpflichtende Pensionssplitting und einen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen mit.

Frauen rücken mittlerweile deutlich näher an ihr gesetzliches Pensionsalter heran als die Männer. Frauen gingen im Vorjahr im Schnitt nämlich mit 59,5 Jahren in Pension, Männer mit 61,3, also fast vier Jahre vor dem 65. Geburtstag. (APA, 15.9.2020)