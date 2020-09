Hier geht es zum heutigen Corona-Ticker

[Wien-Wahl] Mimimi und Antipathie bei den Debatten der Wiener Spitzenkandidaten.

[Panorama] Corona-Verdacht in der Schule: Unklar, wer 1450 rufen muss.

[International] Gästelimit und Bußgeld: Deutschland verschärft Corona-Maßnahmen.

Emir von Kuwait mit 91 Jahren gestorben.

[Inland] SPÖ will Staatsanwälte bei Novomatic-Ermittlungen in Richtung ÖVP lenken.

Podcast: Wieso Corona Studierende besonders hart trifft.

[Wirtschaft] Blümel gegen Wiener Kebab-Verkäufer: Das ist Brutalität.

[Reiseforum] Urlaub mit den Eltern: Wie gut funktioniert das in Ihrer Familie?

[Wetter] Generell zeigt sich die Sonne wieder öfter, auch wenn es in der Nordhälfte anfangs noch einige Restwolken gibt und im Bergland von Salzburg und Oberösterreich ein paar Regentropfen fallen. Tagsüber wechseln recht sonnige und stärker bewölkte Phasen einander ab, leichte Regenschauer sind vereinzelt am ehesten in Nordstaulagen möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, im östlichen Flachland für einige Stunden auch lebhaft, meist aus Nordwest. Frühtemperaturen 5 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 21 Grad.

[Zum Tag] 1791: Die Uraufführung der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart findet am Schikaneders Theater im Freihaus auf der Wieden in Wien statt.