Das Bundesheer erneuert nicht nur seine Hubschrauberflotte, sondern nimmt auch 5,47 Millionen Euro für die Erneuerung seiner Abhöranlage bei Neulengbach in Niederösterreich in die Hand. Eine nicht-fixbare Sicherheitslücke in Apple-Chip gefährdet alle aktuellen Macs. Und: EuGH verbietet eine pauschale Vorratsdatenspeicherung.





"NSA-Bunker": Bundesheer modernisiert Abhöranlage für 5,47 Millionen Euro

EuGH verbietet pauschale Vorratsdatenspeicherung

E-SIM: Auch nach zwei Jahren dominieren die Nachteile beim SIM-Karten-Nachfolger

T2: Unfixbare Sicherheitslücke in Apple-Chip gefährdet alle aktuellen Macs

25 Jahre Playstation in Europa: Als die 3D-Spiele ins Wohnzimmer kamen

Fehlerhafte Excel-Nutzung: Britische Behörden verlieren Daten zu tausenden Corona-Fällen

Fast alle ETH-Zürich-Spin-offs überleben länger als fünf Jahre