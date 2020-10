Foto: Netflix

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Serienstart: Sehnsucht, Begehren: Netflix-Serie "The Haunting of Bly Manor" Ab Freitag ist die Nachfolge zur Gruselserie "The Haunting of Hill House" auf Netflix abrufbar: Ein Kindermädchen muss sich seinen Dämonen stellen – eher nicht zum Fürchten

100 Jahre Kärntner Volksabstimmung: Im Bann des Nationalismus Anhand des Schicksals einer Familie zeigt "Universum History" heute um 22.35 Uhr auf ORF 2 exemplarisch das Leben und Leiden der Kärntner Slowenen

Eklat: Corona-Verschwörung: Aufregung um Ausstieg von "DSDS"-Juror Wendler Michael Wendler sorgt mit Vorwürfen gegen das Verhalten von Regierung und Medien in der Coronakrise für Aufsehen

Konsequenzen: Nach Corona-Eklat: RTL sagt Übertragung von Wendler-Hochzeit ab Schlagersänger habe eigenständig und ohne Rücksprache den gemeinsamen Vertrag gekündigt und verunglimpfe den Sender

Webanalyse: Userinnen und User nutzten derStandard.at im September 4,4 Millionen Stunden lang Mit einer Verweildauer von sechseinhalb Minuten pro Besuch liegt das derStandard.at-Network auf Platz eins unter den Nachrichtenseiten verlegerischer Herkunft

Focus: Bisher Werbung für 6,4 Millionen Euro zur Wien-Wahl in klassischen Medien beobachtet Vorläufige Bilanz: Parteien buchten großteils Plakat und Print, dort überwiegend in "Österreich", "Heute" und "Kronen Zeitung"

Presserat: "Wie aus einer Werbebroschüre": Presserat rügt Tiroler Regionalzeitung Berichte über Raiffeisen-Kredit, Lampen, Auto verstießen gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse

Pressefreiheit: Montenegrinischer Journalist zu einem Jahr Haft verurteilt Der Aufdeckungsjournalist Jovo Martinović wurde in zweiter Instanz zu zwölf Monaten Haft verurteilt, weil er im Rahmen von Recherchen, Kriminelle einander vorgestellt hatte.

ORF-Elefantenrunde: 650.000 sahen TV-Konfrontation der Wiener Spitzenkandidaten Die Diskussion unter der Leitung von Lou Lorenz-Dittlbacher und Paul Tesarek kam am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf 22 Prozent Marktanteil

Bestätigt: "Starmania" kommt Anfang 2021 in den ORF zurück Das Format werde völlig überarbeitet. Der offizielle Castingaufruf startet am 13. Oktober

Serienforum: 20 Jahre "Gilmore Girls": Was schätzen Sie an der Serie? Wer war Ihre Lieblingsfigur und warum? Was machte die Serie für Sie besonders? Tauschen Sie sich im Forum aus!

Switchlist: Wie wir uns fanden, Aviator, Laurel Canyon, Gangs of New York: TV-Tipps für Freitag Bergbauern in Not – Ohne Hilfe geht’s nicht mehr, Universum History: 100 Jahre Volksabstimmung Kärnten – Mit Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und ein schönes Wochenende!