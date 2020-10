Zeichnungen und Basteleien häufen sich in vielen Kinderzimmern und den restlichen Räumen der Wohnung. Heben Sie alles auf, oder schmeißen Sie auch manchmal die Kunstwerke Ihres Kindes in den Müll?

Man ist schon recht stolz, wenn auf einem Blatt Papier nicht einfach nur Gekritzel zu sehen ist, sondern der erste Kopffüßler oder gar eine richtige Person – so mit Kopf, Körper, Füßen, Händen und allem Drum und Dran. So ein Kunstwerk findet den Weg auf die Kühlschranktür oder an die Kinderzimmerwand – auf alle Fälle wird es aufbewahrt. Aber nicht alles ist aus Meisterhand und würdig, aufbewahrt zu werden.

Herbstliche Deko, von Kinderhand gestaltet. Aber wann wandert sie in den Müll? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/yulkapopkova

Es kommt natürlich auf das Kind an, aber manche produzieren schon recht flott Kunstwerke am laufenden Band, seien es Wasserfarben-, Ausmal- oder Buntstiftbilder oder andere kreative Basteleien. Und dann kommen noch die Säcke an bunten Zetteln vom Kindergarten dazu, die alle paar Monate mit nach Hause genommen werden dürfen – oder auch müssen.

Wohin damit?

Manche Eltern schmeißen einfach alles in eine Kiste und beschäftigen sich nicht weiter damit, während andere aussortieren – die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen –, also auch einen Teil wegschmeißen. Ja, es ist nicht einfach, sich von den Kunstwerken der Kleinen zu trennen, aber oft notwendig. Als Geschenkpapier werden so manche Illustrationen hergenommen oder ein Buch damit gebunden – als Geschenk für Großeltern –, und so sind die Meisterwerke aus Kinderhand schnell verteilt und aus der eigenen Wohnung weg. Bei manchen Basteleien hat man vielleicht auch weniger schlechtes Gewissen, wenn sie im Mülleimer landen. So verrotten und zerbröseln zum Beispiel die Kastanientiere und die gesammelten bunten Blätter, die derzeit noch die Wohnzimmer schmücken, und müssen einfach bald entsorgt werden – das verstehen dann auch die Kinder.



Was machen Sie mit den Meisterwerken Ihrer Kinder?

Aufheben oder in den Müll? Fällt es Ihnen schwer, sich von den Kunstwerken zu trennen? Und wie geht es Ihrem Kind dabei – oder werden die kreativen Leistungen nur heimlich weggeworfen? Welches Meisterwerk Ihres Kindes finden Sie besonders gelungen und würden es niemals wegschmeißen? (wohl, 21.10.2020)