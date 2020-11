Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Entwicklung des privaten Luftverkehrs hat in den letzten Jahren erstaunliche Fortschritte gemacht. Gearbeitet wird etwa an Flugtaxis und Jetpacks. Bei BMW bastelt man hingegen an einem Gerät für Extremsportler: Die Elektroabteilung des Autokonzerns, BMW i, hat einen elektrifizierten Wingsuit vorgestellt. Die Twitter-Alternative Parler bekommt aufgrund von rechten Aktivisten einen Platz an der Spitze der App-Charts. Und: Der AMS-Algorithmus ist weiterhin nicht vom Tisch. Wir wünschen gute Lektüre.





Elektro-Wingsuit von BMW fliegt 300 km/h schnell

Trump-Fans hieven Parler an die Spitze der App-Charts

AMS-Algorithmus weiterhin nicht vom Tisch: Bisherige Kosten bei über 550.000 Euro

Trump-Lachnummer: Furries bauen "Four Seasons Total Landscaping" in Virtual Reality nach

Datenleck enthüllt großen Betrug mit Fake-Rezensionen bei Amazon

E-Bike-Akku explodierte und zerstörte Wohnung in Deutschland

Whatsapp startet demnächst selbstlöschende Nachrichten

"One More Thing": Was von Apples Launch-Event zu erwarten ist